Medion Akoya E4241 (30024169)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Medion Akoya E4241 kochten we voor de bodemprijs van 199 euro bij MediaMarkt. Het is dan ook echt een basislaptop met een heel erg trage processor en maar 64 GB opslag. Dat is in de praktijk echt te weinig en dus zul je snel merken dat de laptop traag is en volloopt. De accuwerktijd is zo'n 6 uur. Deze laptop maakt gebruik van verouderde wifi-technologie en kan alleen gebruik maken van de 2,4 GHz wifiband, terwijl de meeste laptops ook gebruik kunnen maken van de 5 GHz-wifiband. Je kunt op de accu na niets vervangen: opslag, werkgeheugen en wifi-chip zijn vastgesoldeerd. Voor reparaties moet je naar de winkel.