Microsoft Surface Book 2 (HMW-00007)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De meest betaalbare versie van de Surface Book 2 kochten we 2 februari bij Bol.com voor 1749 euro. Het is een variant van het paradepaardje van Microsoft. De laptop heeft een afneembaar tabletscherm. De accuduur inclusief toetsenbord is erg goed. Het scherm biedt 3000x2000 pixels en dat zorgt voor een strak plaatje. De kwaliteit van het scherm is ook erg goed. In tegenstelling tot de duurdere variant biedt dit model maar 256 GB opslag en geen extra videokaart in het toetsenbord. De accu kun je vervangen door het gehele toetsenborddock te vervangen. Maar als er problemen zijn met geheugen, opslag of wifi-chip dan ben je aangewezen op de fabrikant of winkel van aanschaf. Alles zit namelijk vastgesoldeerd.