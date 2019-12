MSI Gaming GS60 2PC(Ghost)-265NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

1,96 kilo en voorzien van een Full HD IPS 15,6 inch scherm. Dat alleen al is bijzonder. Een IPS-scherm kent namelijk een goede kijkhoek en kleurweergave zoals ook op tablets het geval is. Maar een laptop met dit (grote) schermformaat en met een gewicht minder dan 2 kilo is al bijzonder. De specificaties zijn uitzonderlijk goed: een quad-core Intel Core i7 processor in combinatie met een snelle videokaart van Nvidia. Dat maakt hem zeer geschikt voor zwaar werk zoals videobewerken en games. De laptop heeft een SSD en een harde schijf. Veel opslag dus en snelle opslag voor je programmatuur. Het keyboard is prettig, maar de Windows-toets zit rechts naast de spatiebalk en niet links zoals gebruikelijk.