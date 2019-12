MSI GF63 8RC-048NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze krachtige laptop heeft een snelle Intel Core i7 procesor en een GTX1050-videokaart aan boord. Dat betekent dat hij geschikt is voor zware taken en games, al zul je bij het gamen af en toe wel de grafische instellingen een tandje lager moeten zetten. De opslag bestaat uit een 256 GB SSD en een ruime 1TB HDD. Hij weegt maar 1,9 kilo, ook dat is behoorlijk weinig voor zo'n snelle laptop. De accuduur is met 5 uur niet indrukwekkend. We hebben deze laptop voor €1000 ingekocht bij BCC.