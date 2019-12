Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Peaq PNB T2011-I0N3 360 is midden oktober 2017 gekocht bij MediaMarkt voor slechts €289. Peaq is het laptophuismerk van MediaMarkt, dus is nergens anders verkrijgbaar. MediaMarkt adverteerde de laptop op het moment van aankoop in haar folder. De laptop heeft een trage processor aan boord en slechts 64 GB opslag. Dat maakt hem alleen geschikt voor simpele taken. Door het beperkte werkgeheugen van slechts 2 GB zijn zelfs simpele taken al snel te veel van het goede. De accuwerktijd van ruim acht uur is wel prima te noemen. Ook is de wifi op deze laptop goed te noemen, dankzij de ingebouwde 802.11ac chip.