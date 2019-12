Samsung Galaxy TabPro S 128GB (Windows 10 Pro)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung Galaxy TabPro S met Windows 10 Pro is verkrijgbaar in diverse grote winkels. Het is een high-end 2-in-1 apparaat. Een Windows tablet voorzien van vlot werkende combinatie van een Intel Core M3 processor, 4GB geheugen en een 128 GB SSD. Daarnaast heeft de TabPro S een prachtig high-res AMOLED beeldscherm en een afneembaar toetsenbord. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,