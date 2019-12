Samsung NP350E7C-S09NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Forse laptop met een goede gemiddelde configuratie. Dankzij de Core i5-processor is deze laptop snel genoeg om de meeste taken vlot uit te voeren. Daarnaast een forse harde schijf (750 GB) met voldoende ruimte voor je bestanden. Het werkgeheugen met 6 GB is ook ruimer dan gemiddeld. De werktijd op de accu is voor een grote laptop met 17,3 inch scherm ook goed te noemen. Het is scherm is mat uitgevoerd en glimt dus niet. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord,