Toshiba Encore 2 WT8-B-102

Mini tablet met magere specificaties. Hij heeft maar 1GB geheugen en dat maakt hem eigenlijk alleen geschikt voor gebruik met 1 programma tegelijk. Veel programma's tegelijk gebruiken is al lastig, want het scherm is erg klein: 8 inch (20,3 cm). Vooral handige voor de speciale tablet-apps van Windows. Wel is hij erg licht: 375 gam en werkt hij lang op een accu. In de doos krijgt u 1 jaar Office 365 Personal van Microsoft meegeleverd. Minpunt is dat dit model ook geen HDMI-aansluiting heeft waardoor het aansluiten van een scherm niet mogelijk is. Deze laptop heeft 0,5 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,