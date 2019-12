Toshiba Satellite C50-A-19T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een laptop met een relatief simpele Celeron-processor. Maar dit model is wel wat sneller dan we van dit type gewend zijn waardoor de prestaties nog enigszins in de buurt van redelijk komen. De combinatie van een 500 GB harde schijf en 4 GB geheugen maken het een laptop met voldoende uitrusting voor eenvoudige toepassingen. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,