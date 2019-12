Toshiba Satellite L50-B-1U2

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een interessante laptop: want in tegenstelling tot de meeste laptops heeft deze standaard een SSD aan boord. Geen harde schijf. Een SSD is veel sneller en dat maakt deze laptop heel erg vlot, ondanks dat de Core i3 niet de snelste is. Vlotter zelfs dan laptops met een veel snellere processor aan boord. De SSD meet 256 GB en dat is voor gemiddeld gebruik voldoende. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,