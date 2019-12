Niets is zo vervelend als in de file staan. Gelukkig kan verkeersinformatie hier goed bij helpen, maar alleen als je duidelijke informatie krijgt. Tijdens de test kijken we hoe het systeem de verkeersinformatie weergeeft en hoe gemakkelijk deze te begrijpen is. Vertelt het systeem je bijvoorbeeld (ook) hoeveel vertraging de file oplevert of alleen de lengte ervan? Ook bekijken we of de verkeersinformatie er standaard bij zit, of dat je internet via je smartphone nodig hebt.