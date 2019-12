Fietsnavigatie

Naviki app Gratis met veel betaalde extra’s vanaf €0,79 Uitgebreide, overzichtelijke app. Bestaande routes laden gaat via de website, met een account. Standaard veel opties om zelf (internationale) routes te maken, onder andere verrassingsroutes. De kaart draaien, centreren en in- en uitzoomen gaat vanzelf. Een mogelijke extra is bijvoorbeeld 'stapsgewijze navigatie', met onder andere gesproken instructies en navigatiepijlen als je moet afslaan. Extra opties voor Android Voor de hand liggende extra’s (zie vetgedrukte items hieronder) voor toeristische fietsers kosten samen ruim €11: €0,79 Reclame verwijderen

€2,99 Ontdek meer bezienswaardigheden

€3,79 Stapsgewijze navigatie

€3,79 Routes voor vrije tijd

€4,79 Mountainbikeroutes

€4,79 Racefietsroutes

€5,80 E-bikeroutes

€1,99 Fitnessapparaten aansluiten

Offline kaarten, onder andere Nederland €6,79 of Europa compleet €24,79 Download de Naviki app in de Google Play Store (Android) of Apple Store (iOS).



Route.nl app Gratis app of €9,99 per jaar Heldere, overzichtelijke app met veel routes, ook in Duitsland en België. Zelf routes maken gaat gemakkelijk via de website, met een account. De kaart laten draaien is een optie. Centreren en uitzoomen doe je zelf. Gesproken navigatie zit nu alleen nog in het betaalde premiumpakket voor de iPhone; Android volgt later. Download de Route.nl app in de Google Play Store (Android) of Apple Store (iOS).



Fietsersbond app Gratis app (fietsplanner/routeplanner) Deze app werkt niet zo handig. Bestaande routes laden gaat via de website, met een account. Een eigen route plannen kan wel in de app. De soms onduidelijke kaartweergave toont straatnaam, richting en afstand tot de volgende afslag. Je moet zelf je locatie centreren en in- en uitzoomen. Download de Online Routeplanner app via de Google Play Store (Android) of Apple Store (iOS).



Fietsknoop app Gratis app of €4,50 per jaar Deze felgekleurde app werkt alleen met knooppunten. Er zijn veel routes en zelf een route maken is gemakkelijk. De app centreert je locatie en draait de kaart. In- en uitzoomen doe je zelf. Gesproken instructies zijn mogelijk. De betaalde reclamevrije versie biedt meer mogelijkheden. Download de Fietsknoop app via de Google Play Store (Android) of Apple Store (iOS).