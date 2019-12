Mio navigatiesysteem updaten: hoe doe je dat?

Wil jij je Mio navigatiesysteem updaten? Dat kan met het computerprogramma MioMore Desktop. In dit artikel helpen we je stap voor stap door het updateproces. Daarbij zie je duidelijke afbeeldingen. Afbeeldingen graag wat groter zien? Klik erop om ze in een apart venster te openen.

Stap 1: Installeer MioMore Desktop op je computer

Stap 1a)

Ga naar de Downloads & FAQ pagina van mio.com. Klik op het tabblad Auto Navigatie en selecteer jouw navigatiesysteem.

Let op: Mio levert bij haar navigatiesystemen ook een cd of dvd mee met daarop het MioMore Desktop programma. Omdat deze versie meestal ouder is dan de versie op de website van Mio, is het handiger om de meest recente versie vanaf de website van Mio de downloaden.

Stap 1b) Kies in het tabblad Downloads voor MioMore Desktop download. In het pop-up scherm klik je onderaan de pagina nogmaals op MioMore Desktop Download.

Stap 1c) Start het installatiebestand en kies de gewenste taal. In het daaropvolgende scherm accepteer je de overeenkomst en klik je op Volgende.

Stap 1d) Mogelijk heeft MioMore Desktop extra software nodig. Alleen als dat het geval is, krijg je dit te zien. Na een klik op Volgende wordt dit automatisch geïnstalleerd.

Stap 1e) Kies de locatie op je computer waar je MioMore Desktop wilt installeren. De standaardlocatie is prima voor de meeste mensen. Klik op volgende en vervolgens op installeren. Je kunt eventueel de standaard downloadlocatie van de kaarten aanpassen. Het programma start nu met de installatie.

Stap 1f) In de laatste stap van de installatieprocedure kies je om MioMore Desktop nu te starten. Bevestig je keuze met de knop 'Voltooien'.

Stap 2: Update je Mio navigatiesysteem

Stap 2a) Na het starten van MioMore Desktop kom je in onderstaande startscherm, wat in feite bestaat uit de webpagina van Mio. Sluit je navigatiesysteem aan. Als er een venster genaamd "Automatisch afspelen" opent, dan sluit je die met het kruisje. Eventuele meldingen over het stuurprogramma kun je normaalgesproken negeren.

Stap 2b) Als je MioMore Desktop voor het eerst (sinds lange tijd) gebruikt, dan krijg je een back-up herinnering. We adviseren om zo'n back-up te maken. Dat gaat automatisch.

Stap 2c) Als er nieuwe updates beschikbaar zijn, krijg je daar een melding van. Klik op Weergave om de updates te weergeven. Je kunt hier ook zelf naartoe gaan via Mijn Mio; Apparaat Updates.

Stap 2d) In dit overzicht staan alle beschikbare updates. Dat kunnen zogenaamde firmware-updates zijn, die bijvoorbeeld je GPS-verbinding verbeteren. In het overzicht staan mogelijk ook updates voor flitspalen en updates voor de kaart. Klik op de knop Downloaden achter de gewenste updates. Het downloaden en installeren gaat daarna automatisch, maar neemt wel wat tijd in beslag.

Updaten lukt niet

Lukt het updaten niet? Neem dan contact op met de klantenservice van MioMore Desktop of stel een vraag in onze community.