Inbouwnavigatie zit ingebouwd in je auto. Het is daardoor mooi weggewerkt en ook de geluidskwaliteit is beter dan bij losse navigatiesystemen. Toch zit er een aardig prijskaartje aan. Wat zijn de voordelen en nadelen van een inbouwnavigatiesysteem?

Typen navigatiesystemen

Als je een nieuwe auto koopt, kun je vaak voor inbouwnavigatie kiezen. Maar ook in de oudere auto kun je een inbouwnavigatiesysteem inbouwen. Daarom onderscheiden we 2 typen:

Ingebouwd vanuit fabriek ofwel 'af-fabrieks'

Bij aankoop van een nieuwe auto wordt er meestal 1 type navigatie aangeboden (optie of standaard). Dit systeem kun je ook later door de garage in je auto laten zetten.

Zelf of naderhand ingebouwd ofwel 'aftermarket'

Als je niet voor een af-fabrieks-inbouwnavigatiesysteem kiest of een tweedehands auto koopt, is het mogelijk om achteraf een navigatiesysteem in te bouwen. De maten hiervan zijn gestandaardiseerd en worden 1-din of 2-din genoemd. Bekende merken in dit segment zijn bijvoorbeeld Pioneer, JVC en Sony.

Niet alleen navigatie

Een inbouwnavigatiesysteem heeft soms meer functies dan alleen navigatie. Denk aan functies als radio, een dvd-speler of de mogelijkheid om een achteruitrijcamera te integreren. De meeste af-fabriek-modellen krijgen informatie door van de auto zoals de rotatiesnelheid van de wielen. Hierdoor weet het navigatiesysteem ook in een tunnel goed waar de auto is.

Voordelen inbouwnavigatie

Het systeem heeft nooit een lege batterij.

Je vergeet hem nooit mee te nemen.

Je hebt geen last van een zuignap op het raam of kabels die in het zicht hangen.

De geluidskwaliteit is goed omdat het systeem de ingebouwde speakers in de auto gebruikt.

Nadelen inbouwnavigatie

Een inbouwsysteem kan al na een paar jaar behoorlijk gedateerd raken. Kaarten updaten is soms lastig en duur.

Je kunt de route thuis niet voorbereiden.

Wat kost het?

De prijzen zijn niet altijd transparant bij autodealers. Soms is het navigatiesysteem onderdeel van een groter multimediapakket of een upgradepakket zoals een ‘business package’. Maar soms is het ook duidelijk wat je betaalt: bijvoorbeeld €495 voor de Media Nav bij de Dacia Sandero en de Navi 900 IntelliLink van de Opel Astra kost zo'n €900 (afhankelijk van uitvoering).

Prijzen van de aftermarket-systemen vind je makkelijk online, maar er zijn grote prijsverschillen door extra functies zoals bluetooth of een multimediaspeler. De prijzen liggen ongeveer tussen de €300 en €1000.

Wat is de kwaliteit?

We zien steeds vaker bekende navigatie-fabrikanten in ingebouwde navigatiesystemen terug, zoals TomTom en Becker. Al plakken autofabrikanten soms hun eigen naam er over heen. De visuele en gesproken route-instructies lijken erg sterk op op de losse navigatiesystemen. Het verschilt per systeem of de kwaliteit ook hetzelfde is.

Inbouwnavigatie getest

In 2017 hebben wij 13 inbouwnavigatiesystemen (ingebouwd vanuit de fabriek) getest. En ook in 2014 hebben we een test uitgevoerd. In de tabel zie je zowel de modellen uit 2017 als de modellen uit 2014.

In vergelijking met de losse navigatiesystemen scoren ze niet slecht, maar de beste losse navigatiesystemen scoren op veel punten net beter.

Klik op de afbeelding om een pdf met de testresultaten te openen.

Lees voor meer informatie het testartikel over inbouwnavigatiesystemen (2017, pdf alleen voor leden) en het artikel inbouwnavigatiesystemen (2014, pdf).

Over de test

We testen inbouwnavigatiesystemen op dezelfde manier als losse systemen en apps, alleen wat minder uitgebreid. De auto's waarin de systemen zitten lenen we van de fabrikant. In 2014 hebben we 8 modellen getest. Die resultaten hebben we opnieuw geanalyseerd en naast de resultaten van 2017 gezet (zie tabel) zodat de scores onderling te vergelijken zijn. Dit betekent dat het testoordeel wat veranderd kan zijn ten opzichte van de gidspublicatie in 2014.

Kaarten updaten

De kaarten en systeem updaten werkt per merk verschillend. Soms is het alleen mogelijk bij de garage. Of je koopt een dvd, cd of sd-kaart bij de garage of op het internet. Deze steek je vervolgens in het navigatiesysteem.

De kaartupdate voor inbouwnavigatie kan erg duur zijn. Soms zijn de updates gratis, maar als je je portemonnee moet trekken ligt de prijs vaak hoog. Voor een eenmalige update betaal je tussen de €60 en €250.

Daarnaast kan een kaartupdate ouder zijn dan je denkt. Ze lopen vaak flink achter op die van de kaartenfabrikanten zelf, zoals TomTom Maps en Here Maps. Dat komt omdat de kaarten moeten worden aangepast voor de eigen navigatiesystemen van de autofabrikanten. Dat kan soms meer dan een jaar duren. De kaartinformatie is dan sowieso een jaar oud wanneer de update beschikbaar is.

Lees meer over kaartupdates voor inbouwnavigatie.