Wat zijn lifetime kaartupdates?

Het updaten van je navigatiesysteem kan flink wat kosten. Bij TomTom, Mio en Garmin betaal je zo’n €60 voor een éénmalige update van de kaart van Europa. En er komen regelmatig verse kaarten uit, vaak zo’n 4 keer per jaar. Als je je navigatiesysteem dan steeds up-to-date wilt houden, kunnen de kosten flink oplopen. Een alternatief is om een navigatiesysteem met lifetime updates aan te schaffen. Bij de aanschafprijs zijn meerdere kaartupdates inbegrepen voor de levensduur van het apparaat.

Levenslang?

Ook al suggereert de term het wel, ‘lifetime’ betekent niet dat je levenslang kaartupdates krijgt. In de praktijk bedoelen fabrikanten ermee dat je kaartupdates kunt krijgen zolang zij het navigatiesysteem blijven ondersteunen. Ook geven de fabrikanten geen minimumperiode aan waarin de kaartupdates wel gegarandeerd worden, zoals ‘minstens 5 jaar lang updates’. Wanneer je zo’n navigatiesysteem met lifetime kaartupdates aanschaft, weet je dus eigenlijk helemaal niet hoe lang je updates blijft ontvangen.

Gelukkig is het geen kommer en kwel wat de lifetime kaartupdates betreft. We hebben het niet tot op de bodem uitgezocht, maar vooralsnog lijkt het erop dat vrijwel alle systemen - die tot nu toe met lifetime kaartupdates zijn uitgebracht - nog gewoon updates ontvangen. En de eerste systemen met lifetime updates zagen we in 2011 op de markt verschijnen. Een navigatiesysteem met levenslange updates is dan ook te verkiezen boven een systeem zonder dit aanbod en is meestal ook niet (veel) duurder. Maar mocht je andere ervaringen hebben, laat dan een reactie achter onderaan deze pagina.

Hoe zit het bij de verschillende merken?

Tomtom

Alle nieuwe systemen hebben minimaal 'Lifetime maps' van Europa.

TomTom Lifetime World Maps zit inbegrepen bij de nieuwe TomTom GO 520, GO 620, GO 5200 en GO 6200.

Vier of meer volledige kaartupdates per jaar.

TomTom heeft naast lifetime kaarten ook 'Lifetime flitserinformatie' en 'Lifetime TomTom Traffic'.

Updaten gaat via de PC of via de ingebouwde wifi bij enkele modellen.

Levensduur: ‘De nuttige levensduur van het navigatiesysteem: de periode waarin TomTom ondersteuning voor je navigatiesysteem biedt in de vorm van software-updates, services, inhoud en accessoires. De levensduur van een navigatiesysteem is beëindigd wanneer geen van de bovengenoemde onderdelen meer beschikbaar is.‘ (bron)

Mio

Updates voer je uit via je PC.

Tot 4 keer per jaar nieuwe updates via 'Lifetime map updates'

Bij sommige modellen krijg je ook lifetime verkeersinformatie en/of flitserinformatie

Levensduur: ‘De periode dat Mio het toestel kan ondersteunen of wanneer Mio geen kaartupdates meer ontvangt vanuit de kaartleverancier.’ (bron)

Garmin

Bij de meeste systemen zijn lifetime kaartupdates inbegrepen.

Updaten via ingebouwde wifi of PC.

‘nüMaps Lifetime™ Europa’ is ook los aan te schaffen voor systemen die geen levenslange updates hebben. Prijs: €89.

Levensduur: ‘De periode waarin het product (a) over voldoende geheugencapaciteit en andere vereiste technische mogelijkheden beschikt om actuele kaartgegevens te gebruiken en (b) in staat is zonder ingrijpende reparaties te functioneren zoals is bedoeld.’ (bron)

Let op: de levensduur kan ook verlopen wanneer je zelf als gebruiker geen updates download. 'Geacht wordt dat een product buiten dienst is en dat de nuttige levensduur ervan is beëindigd als er gedurende 24 maanden of langer geen updates voor het desbetreffende product zijn gedownload.' (bron)



