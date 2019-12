Oudere navigatiesystemen werken vanaf 7 april mogelijk niet goed meer

Nieuws|Vanaf 7 april 2019 kunnen GPS-navigatiesystemen mogelijk niet helemaal meer correct functioneren. In de nacht van 6 op 7 april springt namelijk het weeknummer in de GPS-kalender weer naar nul. En dat kan bij oudere apparaten voor problemen zorgen. We hebben fabrikanten en importeurs van navigatiesystemen gevraagd naar hun oplossingen.

Wat is het probleem?

Satellieten sturen via GPS de datum en tijd naar je navigatiesysteem. Deze gegevens worden gebruikt om de aankomsttijd in te schatten en soms ook om je positie te bepalen. Daarbij wordt ook een weeknummer verstuurd.

Na 6 april 2019 springt dit nummer weer op nul, vergelijkbaar met de kilometerteller in (oude) auto’s die van 99.999 km naar 0 doordraait. Dit kan voor problemen zorgen in je navigatiesysteem als de software niet goed met deze verspringing van het weeknummer overweg kan.

Meer weten? Zoek op internet naar ‘week number rollover’ voor meer informatie.

Wat kan er gebeuren?

Dat is niet altijd duidelijk. De meeste problemen worden verwacht rondom onderdelen die met tijd te maken hebben. Zo meldt TomTom dat bij sommige oudere modellen de klok niet goed meer kan werken en er geen verwachte aankomsttijd meer wordt weergegeven. Het apparaat kan dan verder nog wel correct navigeren.

Maar het is ook mogelijk dat je GPS-locatie niet of verkeerd wordt weergegeven, of dat het systeem helemaal niet meer functioneert.

Oplossing

Het probleem is in veel gevallen op te lossen met een update van de software. Check bij de fabrikant van jouw systeem of er een software-update voor je apparaat beschikbaar is en installeer deze. Mocht er geen software-update zijn - en je systeem vertoont toch problemen na 6 april - neem dan contact op met de fabrikant om te horen of er een andere oplossing is.

Voor welke apparaten?

We verwachten met name problemen bij oudere navigatiesystemen, zowel bij losse systemen als bij ingebouwde systemen. Mogelijk dat ook oudere fietsnavigatiesystemen problemen kunnen ondervinden, al hebben we daar geen verdere informatie over.

Voor navigatie-apps op de smartphone verwachten we geen problemen, omdat deze software vaak al zeer recent gemaakt is. Ook bij andere moderne GPS-producten, zoals een smartwatch of een sporthorloge verwachten we geen problemen. Maar hou je GPS-systeem na 6 april even goed in de gaten om te zien of het nog goed werkt.

Reacties fabrikanten

We hebben de belangrijkste navigatiefabrikanten en diverse importeurs van automerken gevraagd naar de mogelijke problemen en eventuele oplossingen met hun (ingebouwde) navigatiesystemen.

Van Snooper, BMW, Pon (Volkswagen, Audi, Seat en Skoda) en Ford hebben we nog geen reactie ontvangen. Voor meer informatie kunt u terecht op de websites van fabrikanten en importeurs. Wanneer wij meer informatie ontvangen van fabrikanten zullen we deze toevoegen aan dit artikel.

Probleem opgelost?

Heb jij problemen met je navigatiesysteem sinds 7 april 2019? Wij zijn benieuwd of het navigatiesysteem na een update weer goed werkt. Zo niet, dan horen we graag of de fabrikant of importeur van de auto of navigatiesysteem de problemen heeft opgelost. Laat het weten in de community.

