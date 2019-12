Test: universele telefoonhouders voor in de auto

Test|Veel automobilisten in Nederland laat zich de weg wijzen door een smartphone in plaats van een los navigatiesysteem. Om te voorkomen dat de telefoon bij elke bocht door de auto vliegt en dat de aanwijzingen op het telefoonscherm goed te zien zijn, is een houder erg handig.

Voor een test in de Consumentengids van april 2016 testten en vergeleken wij populaire smartphonehouders: Houvast voor de smartphone (pdf). Dit webartikel vat de informatie uit het gidsartikel samen. Bekijk het artikel voor alle informatie.

UPDATE 2019: van de geteste modellen, is ruim de helft nog altijd goed verkrijgbaar.

Welke systemen zijn er?

Smartphonehouders voor in de auto zijn er in allerlei smaken: om op de voorruit te plakken, modellen die je op het dashboard monteert, op een ventilatierooster in het dashboard schuift of in een bekerhouder plaatst. Sommige systemen kun je op meerdere manieren bevestigen. Wij hebben 4 verschillende systemen getest.

Bekerhoudersystemen

Deze plaats je in de bekerhouder. Dit systeem is alleen handig als de bekerhouder bovenin of bovenop de middenconsole zit. Voordeel is dat je niets op de voorruit of dashboard hoeft te bevestigen.

Voorruithouders

Deze bevestig je met een zuignap op de voorruit. Voordeel is dat ze goed in het zicht zitten, maar daardoor ook zicht op de weg wegnemen. Bovendien loopt de voedingskabel van de telefoon over het dashboard.

Ventilatieroostersystemen

Je schuift een klem met de houder over een 'vin' van een ventilatierooster. Deze systemen blokkeren het zicht niet, maar vaak kun je het beeldscherm van de telefoon niet naar je toe draaien. Daarnaast is de klem soms lastig te verwijderen.

Dashboardsystemen

Deze systemen nemen geen zicht weg, maar je moet vrijwel altijd iets op het dashboard plakken. Sommige voorruitsystemen kun je ook op het dashboard plaatsen.

Telefoonhouders getest

We hebben in 2016 21 houders getest. Een relatief klein aantal gezien het enorme aanbod. Daarom kennen we ook geen Beste uit de Test en Beste Koop toe.

We hebben universele modellen getest waarin telefoons van verschillend formaat passen. Er zijn ook houders die alleen geschikt zijn voor een bepaalde telefoon, zoals de iPhone 5 of de Samsung Galaxy S6. We keken extra goed naar het gebruiksgemak van de telefoonhouders. Daarbij keken we naar aspecten als het aanbrengen en verwijderen van de telefoon, het aanpassen van de oriëntatie van de houder en de leesbaarheid bij het trillen. Er werden punten afgetrokken als de houder niet degelijk was.

UPDATE 2018: van de 21 geteste modellen, zijn er 17 nog altijd goed verkrijgbaar. De resultaten zie je hieronder in de tabel. De levensduur van deze houders hebben wij niet getest. Het simuleren van vaak vele jaren gebruik maakt de test te kostbaar. Het kan hierdoor voorkomen dat een houder bij ons goed uit de test komt, maar dat hij op de langere termijn je telefoon minder goed vasthoudt. Van gebruikers hebben we gehoord dat de zuigkracht of grip na veelvuldig bevestigen en verwijderen van de houder af kan nemen.

Heb jij ervaring met een van deze modellen? Praat mee in onze community

Klik op de tabel voor een vergroting

Toelichting bij de kolom Opties: de houder is ook aan te brengen op

d = dashboard, v = ventilatierooster en * = met zuignap vast te zetten.

Past de smartphone?

Bij smartphonehouders is het handig om te proberen of je telefoon er goed in past. Alle geteste houders konden minimaal een iPhone 6 Plus aan, met een schermdiagonaal van 5,5 inch. Vraag in de winkel of je de telefoon in de houder mag zetten.

Belangrijk is ook of je nog steeds alle knoppen, zoals de aan-/uitknop en de volumeknoppen, goed kunt bedienen als de telefoon in de houder zit. Zo kwamen bij sommige houders, zoals die van iGrip en Haicom, de volumeknoppen precies achter een klem terecht toen we een kleinere smartphone gebruikten.

Verwijderen uit de auto

Verder is het verwijderen van de houder soms erg lastig. Bij 3 ventilatieroostersystemen kost het erg veel kracht om ze los te krijgen en loop je de kans het rooster te beschadigen. De smartphone in de houder zetten gaat juist eenvoudig, behalve bij de Cellularline Crab Disk op de voorruit. Het is nogal een gedoe om de telefoon erin te klemmen, omdat de houder zelf iets meedraait. Verder moet je sommige systemen op het dashboard en/of op de smartphone zelf plakken. Zoals bij de 2 modellen van Tetrax, waarbij je een magneet op je telefoon of het telefoonhoesje plakt.

Zicht op het scherm

Bij de 2 geteste dashboardsystemen en een groot aantal luchtroostermodellen is het niet mogelijk om de telefoon naar je toe te draaien. Hierdoor heb je minder goed zicht op het scherm. Dit punt heeft sterk meegewogen in het eindoordeel, waardoor diverse modellen een onvoldoende scoren.

Ook moeten de houders overweg kunnen met (flinke) trillingen tijdens het rijden, bijvoorbeeld bij slecht wegdek of een straat met kinderkopjes. We hebben dit getest door een glazen plaat aan een 'shaker' vast te maken en de telefoonhouders op deze plaat te monteren. De shaker hebben we in een middelmatige en hoge stand laten trillen, wat het rijden over slecht wegdek en kinderkopjes simuleert.

Let op! Je kunt momenteel geen video's bekijken, omdat je hiervoor geen cookies hebt geaccepteerd. Wil je toch video's bekijken? Wijzig dan je cookie instellingen en accepteer de YouTube cookies Instellingen aanpassen

In de Consumentengids van april 2016 staat het artikel Houvast voor de smartphone (pdf, alleen voor leden). Dit webartikel vat de informatie uit het gidsartikel samen, bekijk het artikel voor alle informatie.

Lees verder: