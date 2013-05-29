Actie voor houdbaarheid beltegoed succesvol

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat tegoeden voor bellen, sms'en en internetten minimaal een half jaar houdbaar blijven, zo bleek tijdens het overleg. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het is goed nieuws voor consumenten dat de Tweede Kamer gehoor geeft aan hun wens om tegoeden voor bellen, sms'en en internetten langer houdbaar te maken. Consumenten hebben ten slotte gewoon betaald voor die tegoeden.'

Compensatie vanaf 4 uur storing

De Consumentenbond pleitte ook al eerder voor een wettelijke compensatieregeling voor telecomstoringen. Minister Kamp maakte 21 mei 2013 bekend dat er zo'n regeling komt. De Consumentenbond plaatste kanttekeningen bij het voorstel van de minister om pas bij een storing van 12 uur te compenseren en stelde voor bij storingen vanaf 4 uur te compenseren. Inmiddels heeft een meerderheid van de Tweede Kamer ook aangegeven een compensatieregeling te willen voor storingen vanaf 4 uur. De Consumentenbond vindt het positief dat de Tweede Kamer zich ook hier aan de kant van consumenten schaart.

Minister Kamp liet tijdens het overleg weten bij de storingsperiode van 12 uur te blijven.

Lees meer over actie #Beltegoed:

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