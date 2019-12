6 vragen over het downloadverbod

Het is in Nederland niet toegestaan om auteursrechtelijk materiaal uit een illegale bron te downloaden. Zo maar films en muziek downloaden mag dus niet. Maar hoe zit het nou precies? Hieronder 6 vragen en antwoorden over het downloadverbod.

Wat houdt het downloadverbod in?

In april 2014 bepaalde het Europese Hof van Justitie dat Nederland een downloadverbod moest invoeren. Het verspreiden van films en muziek was daarvoor al verboden, maar nu is ook het downloaden uit een illegale bron niet meer toegestaan. Door het auteursrecht worden auteurs van bijvoorbeeld films en muziek beschermd. Alleen met hun toestemming mag hun werk openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd.

Een illegale bron heeft geen toestemming van de auteur, bovendien lopen de auteurs mogelijk inkomsten mis.

Is het streamen van bestanden bij Popcorn Time toegestaan?

Aangezien het om een downloadverbod gaat, vragen veel mensen zich af of je wel mag streamen van een illegale bron. Het antwoord is nee. Elke kopie van een illegale bron is verboden. Ook al download je de film niet letterlijk in zijn geheel op je computer.

Een dienst als Popcorn Time wordt beschouwd als een illegale bron. De auteurs hebben namelijk geen toestemming gegeven voor het verspreiden van hun films.

Wat mag dan wel?

Er zijn genoeg bronnen die wel legaal zijn. Dat wil zeggen, dat ze de toestemming hebben van de auteurs en dat ze royalty’s betalen. Denk bijvoorbeeld aan diensten zoals Netflix, iTunes en Spotify.

Soms kom je een website tegen waarbij je niet weet of het een legale bron is. Maar als je gratis de nieuwste films kunt kijken, dan weet je dat er iets niet goed zit.

Waarom blijft er een thuiskopieheffing?

De thuiskopieheffing compenseert auteurs en artiesten voor het kopiëren van muziek en films voor privégebruik. Door het downloadverbod zijn de heffingen omlaag gegaan, omdat er niet meer uit illegale bronnen mag worden gedownload.

Maar muziek en films kopiëren uit legale bronnen voor privégebruik is dus nog wel toestaan. De heffingen liggen tussen de 2 cent voor een dvd en €3,50 voor een smartphone of tablet. De heffing is verwerkt in de aankoopprijs.

Wat zijn de gevolgen als ik het toch doe?

Downloaden en auteursrecht horen bij het civiel recht. In juridische termen is downloaden onrechtmatig ten opzichte van rechthebbenden. De benadeelde civiele partij (een maker of producent van films) kan daarom een schadevergoeding eisen.

Er zijn voorbeelden in het buitenland waar filmproducenten brieven versturen waarin ze een schadevergoeding eisen. In Duitsland is dit al langer gebruikelijk. De boetebedragen variëren van gemiddeld €520 voor een aflevering van een serie tot €815 voor een film (bron: NOS).

Ook in Nederland proberen filmproducenten schadevergoedingen te eisen, maar vooralsnog zijn er in Nederland geen gevallen bekend van consumenten die een schadeclaim hebben ontvangen voor het illegaal kijken of downloaden van een film of serie.

Wie krijgt een schadeclaim?

Degene op wiens naam het internetabonnement staat. Het maakt dus niet uit wie in een huishouden er illegaal een film downloadt. De rechthebbenden gaan uit van de IP-adres van de verbinding tijdens het downloaden. Een IP-adres is een unieke reeks cijfers die door een provider gekoppeld kan worden aan een abonnee.

