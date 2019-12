Eerste indruk|YouTube heeft sinds kort een abonnement: YouTube premium. Met deze dienst luister je muziek en kijk je YouTube video’s zonder reclame. Is deze dienst zijn €12 per maand waard?

Conclusie

YouTube Premium is een mooie aanvulling op de bekende muziekdiensten: de prijs en het aanbod zijn minstens zo goed. En met de combinatie van muziek en bijbehorende video is YouTube vrij uniek. Een nadeel: voor gebruikers die alleen reclamevrij video's willen kijken, is er geen abonnement.

Het abonnement

YouTube heeft verschillende abonnementen voor het gebruik van de nieuwe dienst. Om kennis te maken mag je YouTube Music en YouTube Premium een maand gratis uitproberen. Let wel even op: na die maand ga je automatisch betalen voor het abonnement. Dan zijn er de volgende mogelijkheden:

YouTube Music €10 per maand

Je luistert muziek zonder reclame, muziek blijft doorspelen als je een andere app opent en je kunt afspeellijsten downloaden.

YouTube Premium €12 per maand

Het complete YouTube abonnement waarbij je naast het gebruik van YouTube Music ook video's zonder reclame kunt kijken.

Wil je alleen video's kijken zonder reclame? Helaas, daar is geen apart abonnement voor. YouTube Music is de basis die je hoe dan ook afneemt.

Gezinsabonnement

Met het gezinsabonnement nodig je maximaal 5 gezinsleden uit voor je Google-gezinsgroep en deel je het muziek- en video-abonnement. Alle gezinsleden moeten 13 jaar of ouder zijn, een Google-account hebben en in hetzelfde huishouden wonen. Je muziek en video's worden dan wel wat duurder, voor het gezinsabonnement betaal je €18 per maand.

Muziekaanbod

Het aanbod van YouTube Music is vergelijkbaar met dat van Spotify en zelfs nog wat uitgebreider. Je kunt kiezen uit heel wat afspeellijsten die passen bij je stemming. Of je maakt een zogenaamde 'mixtape': een lijst op basis van je persoonlijke voorkeuren. Die kun je overigens ook downloaden en onderweg luisteren zonder dat je data verbruikt. Het downloaden van een lijst met 10 nummers kost je zo'n 40 MB aan ruimte op je telefoon.

Video

Een groot verschil met de bekende muziekdiensten is dat je tijdens het luisteren van een nummer ook naar de video kunt kijken. Je kunt kiezen: alleen geluid of geluid met beeld.

Daarnaast kijk je YouTube video's zoals je dat gewend bent, maar met het Premium-abonnement zie je geen reclame meer. Dat scheelt een hoop irritatie.

Een andere leuke toevoeging: met het Premium abonnement heb je toegang tot YouTube Originals. De films en series die speciaal voor YouTube gemaakt zijn. Deze zijn alleen beschikbaar voor betalende abonnees.

Privacy

YouTube is van Google, het bedrijf dat uitblinkt in het verzamelen van data van zijn gebruikers. Door je kijk- en luistergeschiedenis bij te houden, doet Google je steeds betere muzieksuggesties. Maar ondertussen weet het precies waar je naar luistert. Je kunt kiezen om de geschiedenis uit te schakelen. Dat is een afweging die je zelf moet maken, want daarmee gaat je gebruikerservaring achteruit.

