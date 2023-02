Auto's worden veiliger

Voor autofabrikanten is een goede veiligheidsscore in het programma van essentieel belang. Zij rustten hun auto’s daarom met meer voorzieningen uit dan de wet voorschrijft. Zo worden auto's veiliger en dat is goed nieuws voor consumenten. Zo’n 90% van de in 2022 nieuw verkochte auto’s heeft een Euro NCAP-beoordeling.

In 2022 werden wettelijke eisen aangescherpt. Zo zijn voorzieningen die Euro NCAP in eerdere jaren beoordeelde verplicht geworden. In 2023 zet Euro NCAP een volgende stap met aangescherpte testprotocollen. Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor systemen die achtergebleven kinderen in auto’s herkennen. En systemen die gemotoriseerde tweewielers herkennen om botsingen te voorkomen.

Wat in 2022 opviel

2022 was een recordjaar. Nooit eerder heeft Euro NCAP zoveel veiligheidstests uitgevoerd en nieuwkomers in het programma gehad. In totaal heeft Euro NCAP in 2022 in totaal 73 veiligheidsbeoordelingen gepubliceerd, waarvan 67 voor gloednieuwe automodellen. Vijfenzestig modellen hadden de laagste veiligheidsspecificatie. Vijftien daarvan scoorden 4 sterren en 50 modellen de maximale 5 sterren. Twee modellen hadden veiligheidsvoorzieningen die moeten worden bijgekocht. Zes waren varianten van eerder geteste modellen.

Net als in 2021 blijft de markt van elektrische auto’s snel groeien. In 2022 waren 22 van de 65 (34%) nieuwe modellen volledig elektrisch. Er waren veel nieuwkomers op de Europese markt, grotendeels dankzij de toenemende populariteit van elektrische auto's. In 2022 maakten 7 merken hun Euro NCAP-debuut, waarvan 6 uit China.

Nieuwe voorzieningen

Zevenveertig auto's hebben standaard centrale airbags tussen de voorstoelen. Dat is 72% van de auto's. Deze airbags verminderen verwondingen bij aanrijdingen van opzij. Meer geavanceerde rijhulpsystemen komen ook steeds vaker voor in auto's. 94% van de geëvalueerde auto’s had een systeem om slaperigheid van de bestuurder te detecteren. In 53 van de 61 gevallen gebeurt dit door monitoring van stuurbewegingen en/of rijstrookpositie. In 9 auto's wordt directe eye-tracking van de bestuurder of een combinatie gebruikt.

