2 juli 2026 |

Hoe wij robotstofzuigers testen

Wij testen hoe goed robotstofzuigers vuil en stof opzuigen en hoe zelfstandig en 'slim' ze dat doen. We testen ook het energiegebruik en hoeveel lawaai ze maken. En hoe eenvoudig ze in het gebruik zijn. Hoe doen we dat?