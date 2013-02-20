Navigatie van de robotstofzuiger
Robotstofzuigers vinden hun weg door de kamer met sensoren. Er zijn verschillende soorten. Die zijn niet allemaal even slim.
Robotstofzuigers vinden hun weg door de kamer met sensoren. Er zijn verschillende soorten. Die zijn niet allemaal even slim.
Vrijwel alle robotstofzuigers bedien je met een app. Welke functies heeft zo'n app? En kun je hem wel veilig gebruiken?
Wij testen hoe goed robotstofzuigers vuil en stof opzuigen en hoe zelfstandig en 'slim' ze dat doen. We testen ook het energiegebruik en hoeveel lawaai ze maken. En hoe eenvoudig ze in het gebruik zijn. Hoe doen we dat?
Via de Blaupunkt Bluebot XSmart-robotstofzuiger zijn e-mailadressen en versleutelde wachtwoorden van gebruikers eenvoudig te onderscheppen. Dit blijkt uit een experiment van de Consumentenbond.
De Vileda Virobi heeft de vorm van een robotstofzuiger, maar zuigt geen stof op. Deze robotveger, een zwarte ring met een rood bolletje op wieltjes, veegt zelfstandig de vloer en moet het stof opvangen in een wegwerpdoekje.