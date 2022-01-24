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Batterijen smartphones steeds sneller opgeladen

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Het opladen van smartphones kan steeds sneller. De Xiaomi 11T Pro breekt records en wordt in 21 minuten opgeladen van 0 tot 100%. In de praktijk zal dat nog korter duren, omdat je de smartphone al oplaadt voordat de batterijlading de 0% bereikt.
Wouter Rensink_S

Wouter Rensink   Expert ElektronicaGepubliceerd op:24 januari 2022

Artikel_batterijduurverlengen

Deze Xiaomi 11T Pro wordt geleverd met een 120 Watt lichtnetadapter die het bedrijf HyperCharge noemt. Onder deze naam werkt het Chinese elektronicabedrijf inmiddels al aan een bedrade 200 Watt-oplader en een draadloze 120 Watt-oplader die de oplaadduur moet terugbrengen naar respectievelijk 8 en 15 minuten.

Volgens Xiaomi gaat het snelle opladen niet ten koste van de batterij. Deze zou na 800 oplaadcycli nog 80% van zijn capaciteit behouden. 

Andere Aziatische merken strijden mee in de oplaadrace. In de lijst van smartphones die minder dan driekwartier nodig hebben, staan meerdere merken van het BBK Electronics-conglomeraat: OnePlus, OPPO en realme. Ook de HUAWEI Mate 40 Pro is binnen 45 minuten volledig opgeladen.

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