Eerste indruk|De Huawei P30 Lite is in zijn prijsklasse (onder de €400) een interessant toestel voor wie een goed en helder scherm wil hebben en veel functies in de camera leuk vindt. De telefoon heeft wel erg veel gesponsorde apps.

Conclusie: goed en helder scherm

De redelijk betaalbare Huawei P30 Lite is eigenlijk geen ‘lichte’ variant van de dure Huawei P30. Het is echt een andere smartphone. Het is een interessant toestel als je:

een goed en helder scherm waardeert;

veel functies in de camera leuk vindt;

geen probleem hebt met het grote aantal gesponsorde apps.

In deze prijsklasse zijn veel smartphones te koop. Eind mei of begin juni publiceren we een nieuwe vergelijkende test en weten we hoe goed de Huawei P30 Lite scoort ten opzichte van concurrenten.

Wanneer dit toestel volledig getest is, kun je in de vergelijker de testresultaten van de Huawei P30 Lite vinden. Geef je liever nog wat minder uit? Bekijk dan ook de beste goedkope smartphones.

Update 22 mei 2019: Google mag geen complete versie van Android meer leveren aan Huawei. Dat komt door handelsrestricties van de Amerikaanse overheid. Dit geldt alleen voor toestellen van Huawei die nog op de markt moeten komen en niet voor al eerder uitgebrachte modellen zoals de P30 Lite.

Huawei belooft bovendien Android-veiligheidsupdates uit te blijven brengen voor deze toestellen.

Vormgeving

De Huawei P30 lite lijkt op het eerste gezicht veel op de dure broer, de P30. Beide toestellen lijken van een afstand wel wat op de iPhone X. De P30 Lite weegt 159 gram, een vrij gemiddeld gewicht bij dit formaat telefoons.

Vingerafdrukscanner

De vingerafdrukscanner op P30 Lite zit aan de achterzijde en dat is niet handig. Je kunt hem niet makkelijk ontgrendelen als het toestel op tafel ligt of in een smartphonehouder in de auto zit. De vingersensor werkt wel snel.

Bredere rand

Er zijn meer en subtielere verschillen tussen de P30 en P30 Lite zoals de iets bredere rand aan de onder- en bovenzijde van het scherm. Het toestel ligt - voor een model van dit formaat - goed in de hand. De randjes rond aansluitingen zijn scherp.

Vervelender is dat de camera ook iets uitsteekt waardoor hij een beetje wiebelt als hij op zijn rug ligt.

Fraai scherm

Het scherm is fors met een grootte van 6,1 inch (15,6 centimeter). In de hoeken is het afgerond en aan de bovenzijde zit een inkeping (‘notch’) voor de selfiecamera.

De smartphone heeft een LCD scherm (geen OLED). Er is dus minder contrast dan bij de P30. Maar toch is het beeld erg fraai. Het kan ook behoorlijk helder zijn en dat is prettig bij gebruik in vol zonlicht.

Triple camera

De Huawei P30 lite beschikt volgens de specificaties over een 'triple' (drievoudige) camera, als je de selfiecamera niet meerekent. In feite zijn het 2 camera’s plus een dieptesensor.

Met de gewone camera schiet je 48 megapixel foto’s. De groothoekcamera heeft een resolutie van 8 megapixel. De selfiecamera gaat tot 24 megapixel (de P30 haalt 32 megapixel).

Ultragroothoeklens Telelens: hetzelfde tafereel extreem ingezoomd

Naast het zoomen met 2 vingers kun je ook zoomen door met een enkele vinger een schermknop aan te raken. Dat zoomen gaat niet erg soepel, maar een gewenst kader bereik je makkelijk.

Niet te ver zoomen

Je kunt met de groothoek- en telelens creatiever en veelzijdiger fotograferen. Maar zodra je de (extreme) grenzen opzoekt moet je wel rekening houden met vreemde fouten in het beeld. Dat komt doordat smartphones als deze digitaal zoomen en niet optisch zoals gewone fotocamera’s. Foto’s zien er van dichtbij uit als een van Gogh, of kleuren zitten er dan naast. Niet te ver inzoomen dus.

De camera start redelijk snel op, maar we hebben het zeker sneller gezien.

Foto-apps

De camera heeft een flinke hoeveelheid extra mogelijkheden. Die zijn niet uniek want met foto-apps op andere smartphones bereik je hetzelfde, maar bij dit toestel zijn de apps geïntegreerd in de camera-app. Sommige van de mogelijkheden - zoals het 3D panorama - blijken van een derde partij te zijn. Je moet daardoor privacyvoorwaarden daarvoor accepteren, voor je ze kunt gebruiken.

Opmerkelijk is ook de Pro-camerastand waarbij je alle instellingen met de hand kunt regelen. Dat geldt bijvoorbeeld voor een prima en vlot werkende gewone panoramafunctie en voor een functie om de achtergrond van foto’s te vervagen.

Daarnaast is er nog de AR-lens. Hiermee kun je 'avatars' (zelfgekozen gebruikersafbeeldingen) op je eigen hoofd projecteren. Ze bewegen mee met wat je doet, dus een knipoog kan ook. De functie is zeker grappig om te proberen.

Batterij

De capaciteit van de Lite-accu (3340 mAh) zit iets onder het gemiddelde van die toestellen. Dat betekent dat de accuduur niet top zal zijn, maar in het gebruik viel het ook niet sterk tegen.

Processor en geheugen

Huawei bouwt in dit toestel 128 GB opslagruimte in zodat je niet snel een geheugenkaart nodig zult hebben voor geheugenuitbreiding (er is wel ruimte voor).

Het werkgeheugen van 4 GB (niet uit te breiden) is weer een beetje aan de krappe kant, zodat je met veel apps en multimedia tegelijk in het gebruik tegen grenzen kunt aanlopen.

De gebruikte processor en beeldchips scoren matig in performance-testen, dus reken niet op een flitsend snelle telefoon.

Sponsoring

De telefoon wordt aan alle kanten gesponsord. Na installatie staan er al apps op die je standaard op Android niet zult vinden. Opvallend zijn: Facebook en Booking.com. Iets dieper in menu’s: Amazon shopping.

Op de telefoon staat overigens Android 9, de nieuwste versie van het Android besturingssysteem.

Veel apps en koppelingen naar internetdiensten kun je eenvoudig verwijderen (druk er 2 seconden op en klik vervolgens op het kruisje). Het is jammer dat Huawei deze keuze maakt, want het is een hoop ongevraagde reclame. Nokia bijvoorbeeld maakt vergelijkbaar geprijsde Android-telefoons zonder deze ongevraagde reclame.

Voorwaarden

Wanneer je de telefoon voor het eerst gebruikt moet je de Huawei-voorwaarden accepteren, evenals die van Google (voor het besturingssysteem Android). Je gaat ermee akkoord dat Huawei de nodige gegevens van jou (naam, e-mailadres) en jouw telefoongebruik (apparaat-id en locatiegegevens) verwerkt. Om het product te verbeteren, maar ook om je een ‘gepersonaliseerde gebruikerservaring’ te geven.

Voor sommige doeleinden worden sommige van je gegevens ook nog eens gedeeld met ‘Huawei-partners’ en ‘samenwerkingspartners’. Daarnaast vraagt Huawei via allerlei andere apps naar extra informatie.

