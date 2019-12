Mobiel videobellen

Skype is een populair programma voor internettelefonie. Met een webcam aan de pc kun je ook videobellen. Videotelefonie lukt ook met de nieuwe versie van de Skype-applicatie ('app') voor de iPhone, de iPad en de iPod Touch.

Deze legt ook videocontact met Skype op de pc en Mac. Een videoverbinding is gratis maar besef dat video veel dataverkeer kan genereren. Via een mobiele 3G-verbinding kan dat aardig in de papieren lopen, zeker in het buitenland.

Camera

Overigens kan alleen een tweeweg-videogesprek worden gevoerd als de mobiele apparatuur over een camera aan de voorzijde beschikt. Dat is alleen bij de iPhone 4 en de 4e generatie van de iPod Touch het geval.