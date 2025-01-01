Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Apple iPhone SE (2e generatie) (256 GB) met USB-A-kabel, lichtnetadapter en oordopjes - (PRODUCT)RED is een smartphone met iOS. Het scherm heeft een diagonaal van 11,9 cm (4,7 inch). Deze smartphone is voorzien van stereoluidsprekers. De opslagcapaciteit is 256 GB. Je kunt twee simkaarten tegelijk gebruiken. Je kunt dit toestel draadloos opladen. Een draadloze oplader wordt echter niet meegeleverd. Er is geen 3,5 mm-aansluiting voor oordopjes. Deze smartphone is momenteel niet of nauwelijks verkrijgbaar.