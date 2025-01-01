Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung Galaxy S21+ 5G (256 GB) - Phantom Silver is een smartphone met Android. Het scherm heeft een diagonaal van 17 cm (6,7 inch). Deze smartphone is voorzien van stereoluidsprekers. De opslagcapaciteit is 256 GB. Het is mogelijk om verbinding te maken met 5G-netwerken. Je kunt twee simkaarten tegelijk gebruiken. Je kunt dit toestel draadloos opladen. Een draadloze oplader wordt echter niet meegeleverd. Er is geen 3,5 mm-aansluiting voor oordopjes. Deze smartphone is momenteel niet of nauwelijks verkrijgbaar.