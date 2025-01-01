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SamsungGalaxy S23 (256 GB) - Phantom Black

In de uitvoering
  • Schermdiagonaal:  6,1 inch
  • Gewicht:  -
  • Kleur:  Zwart

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung Galaxy S23 (256 GB) - Phantom Black is een smartphone met Android. Het scherm heeft een diagonaal van 15,4 cm (6,1 inch). Deze smartphone is voorzien van stereoluidsprekers. De opslagcapaciteit is 256 GB. Het is mogelijk om verbinding te maken met 5G-netwerken. Je kunt twee simkaarten tegelijk gebruiken. Je kunt dit toestel draadloos opladen. Een draadloze oplader wordt echter niet meegeleverd. Er is geen 3,5 mm-aansluiting voor oordopjes. Bekijk de winkelprijzen om deze smartphone te kopen.

Samenvatting

Schermdiagonaal
6,1 inch
Gewicht
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Kleur
Zwart
5G
Systeemversie na updates
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Beveiligingsniveau na updates
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Prijzen