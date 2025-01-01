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XiaomiMi 11 (256 GB) - Midnight Gray

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Schermdiagonaal:  6,8 inch
  • Gewicht:  -
  • Kleur:  Grijs

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Xiaomi Mi 11 (256 GB) - Midnight Gray is een smartphone met Android. Het scherm heeft een diagonaal van 17,3 cm (6,8 inch). Deze smartphone is voorzien van stereoluidsprekers. De opslagcapaciteit is 256 GB. Het is mogelijk om verbinding te maken met 5G-netwerken. Je kunt twee simkaarten tegelijk gebruiken. Je kunt dit toestel draadloos opladen. Een draadloze oplader wordt echter niet meegeleverd. Er is geen 3,5 mm-aansluiting voor oordopjes. Deze smartphone is momenteel niet of nauwelijks verkrijgbaar.

Samenvatting

Schermdiagonaal
6,8 inch
Gewicht
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Kleur
Grijs
5G
Systeemversie na updates
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Beveiligingsniveau na updates
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