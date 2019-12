Samsung Galaxy Note9: eerste indruk

Conclusie

De Samsung Galaxy Note9 koop je voor de vernieuwde stylus: het uitneembare pennetje. Als je de stylus niet nodig hebt, ben je bijna net zo goed af met de Samsung Galaxy S9+.

En als je de vernieuwingen aan het pennetje niet echt hoeft, is de Samsung Galaxy Note8 een prima alternatief. Tenzij een langere batterijduur, veel opslagruimte en high-end gaming voor jou van doorslaggevend belang zijn.

Samsung claimt dat dit toestel “De allerhoogste verwachtingen overtreft”. Maar zo heel spannend en revolutionair is de Note9 dus niet.

Meer is beter

Is je batterij regelmatig leeg vóór het einde van de dag? Moet je vaak apps en foto’s verwijderen omdat de opslagruimte vol is en apps en spellen haperen? Waarschijnlijk niet. Maar als dat zo is, behoor je tot de doelgroep van Samsung’s Note9. Het credo luidt: meer is beter.

Meer opslagruimte : standaard 128 of 512 gigabyte. Je kunt dit uitbreiden met een microSD-kaart van nog eens 512 gigabyte.

: standaard 128 of 512 gigabyte. Je kunt dit uitbreiden met een microSD-kaart van nog eens 512 gigabyte. Meer batterij : we verwachten dat de grotere batterij voor een langere gebruiksduur zorgt ten opzichte van de Note8 en de S9+. Maar onze vergelijkende test moet dit nog bevestigen.

: we verwachten dat de grotere batterij voor een langere gebruiksduur zorgt ten opzichte van de Note8 en de S9+. Maar onze vergelijkende test moet dit nog bevestigen. Meer prestatiekracht: niet door snellere chips, maar door het koolwaterstof koelsysteem. Dit voorkomt dat prestaties achteruitgaan als de smartphone te warm wordt. En dat gebeurt vooral bij het gamen.

Samsung DeX: wie gebruikt dat eigenlijk?

Volgens Samsung kun je de smartphone dankzij het speciale koelsysteem ook aan een los beeldscherm koppelen. Ook zonder het speciale ‘DeX Docking Station’, dat je wel nodig hebt bij andere Samsung-toestellen.

Met Samsung DeX tover je de Note9 om een in computer die je bedient met het aanraakscherm of met een muis en toetsenbord. Je hebt dan geen Windows of macOS, maar een eigen Samsung-systeempje. Leuk bedacht, maar in de praktijk zullen niet veel mensen hun smartphone als bureaucomputer gebruiken.

S Pen: stylus met knopje

Behalve deze bescheiden verbeteringen heeft Samsung de stylus aangepast. Het knopje op deze uitschuifbare pen is nu voorzien van allerlei functies:

Het is een sluiterknop om foto’s te maken met de (selfie)camera.

Hiermee pauzeer je video’s, bijvoorbeeld op YouTube.

Het is een afstandsbediening voor presentaties.

Ontwikkelaars kunnen met een app-update het knopje een functie geven in hun app.

Verder heeft deze stylus natuurlijk dezelfde functies als de S Pen van de Galaxy Note8.

Andere smartphones met een aanraakpen zijn schaars. LG maakte bijvoorbeeld de LG Stylus 2 DAB+ en de LG G4 Stylus. Het pennetje blijft dus de voornaamste reden om een Galaxy Note-smartphone te kopen.

Lijkt sprekend op de Galaxy S9+

Behalve de opslagruimte, batterijgrootte, het koelsysteem en de stylus, lijkt die Samsung Galaxy S9+ namelijk sprekend op de Note9.

De toestellen zijn beide water- en stofbestendig, ondersteunen draadloos opladen en hebben:

Bijna dezelfde afmetingen

Bijna hetzelfde gewicht

Bijna dezelfde schermgrootte

Dezelfde ontgrendelmogelijkheden: vingerafdruk, irisscanner en gezichtsherkenning.

Allebei Android 8 en (nog) geen Android 9

Dezelfde processor

Dezelfde camera’s

Camerasoftware wel aangepast

De cameralenzen zijn dan weliswaar niet nieuw. De camera-app is wel aangevuld met 2 functies: scènedetectie en foutdetectie.

Scènedetectie

Telkens als je fotografeert probeert de camera te raden wat je ziet: dieren, strand, bergen, tekst, eten en nog 15 andere opties. Op basis daarvan stelt hij automatisch zaken in als contrast, de witbalans en belichting. Bij de LG G7 ThinQ leidde dat niet per se tot betere foto’s.

Foutdetectie

Volgens Samsung detecteert de Galaxy Note9 vier gebreken:

Als iemand zijn ogen dicht heeft op een foto. Als de foto onscherp is doordat je bewoog. Als de cameralens vies is. Als je veel tegenlicht hebt, maar HDR uitstaat.

Video en testresultaten

Die foutdetectie klinkt best handig. Maar of die goed werkt, valt nog te bezien. We controleren dit zodra we de Note9 kunnen testen. We hebben een toestel besteld en plaatsen kort na 24 augustus een video-review in dit artikel.

Onze uitgebreide testresultaten vind je in de loop van september bij de Samsung Galaxy Note9 test en prijzen.