Eerste indruk: Samsung Galaxy S10

Het is Samsung gelukt om een smartphone af te leveren met veel handige snufjes, zoals slechts een klein gaatje voor de selfiecamera en een vingerafdrukscanner achter het grote scherm. En daar zijn weinig concessies voor gedaan: het toestel is niet veel groter dan zijn voorganger, heeft een IP68-rating voor water- en stofbestendigheid en lekker veel opslagruimte.

Het zal niemand meer verbazen dat zulke high-end smartphones tegenwoordig bijna duizend euro kosten. Zo ook de S10, die met 128 GB opslagcapaciteit over de toonbank gaat voor €900 en met 512 GB voor maarliefst € 1.150.

Ons laboratorium heeft de Samsung Galaxy S10, de kleinere Samsung Galaxy S10e en grotere Samsung Galaxy S10+ inmiddels volledig getest. Vergelijk ze met elkaar en alle andere geteste smartphones in onze smartphonevergelijker.

Veel scherm

De Samsung S10 heeft een groot scherm van maar liefst 6,1 inch. Toch blijft het toestel compact, doordat het scherm een groot deel van de voorkant van het toestel inneemt. Waar veel andere smartphones tegenwoordig een inkeping hebben aan de bovenkant van het scherm, zit er bij de S10 een ‘gat’ in het scherm voor de selfiecamera (zie foto). In de dagen dat wij het toestel gebruikten, hadden we weinig last van dit ontbrekende stukje scherm. De software van de S10 zorgt ervoor dat informatie als het batterijpercentage net naast dit gat staat.

Alle randen op de S10 zijn afgerond, waaronder de randen van het scherm. Het toestel heeft hierdoor geen scherpe hoeken. Dat geeft het toestel een luxe uitstraling. Er zit een licht kleurverschil in het scherm op deze rand (ook te zien op de foto), maar daar hadden we weinig last van.

Vingerafdrukscanner achter het scherm

Samsung heeft de vingerafdrukscanner in de S10 weer op de voorkant van het toestel geplaatst. In dit model is deze zelfs onzichtbaar: de scanner zit achter het scherm verstopt. Ontgrendelen doe je door je vinger onderin op het midden van het scherm te leggen. Je vingerafdruk wordt dan met ultrasone geluidsgolven 'gescand'.

De scanner werkt prettig, al kon het toestel af en toe mijn vinger niet direct herkennen. De vingerafdrukscanner achter het scherm lijkt ook net iets trager te werken dan de scanners van sommige andere toptelefoons. Met een vinger die nat is geworden van het sporten of de regen lijkt de scanner beter te werken dan de vingerafdrukscanners in andere smartphones.

Wanneer je het scherm aanzet zie je een icoontje van een vingerafdruk. Dit is de plek waar je je met je vinger moet drukken om de telefoon te ontgrendelen. In de dagen dat wij de vingerafdrukscanner hebben gebruikt, merkten we dat je snel went aan de plek van de scanner. Je kan de telefoon dan ook ontgrendelen zonder het scherm eerst aan te zetten.

Veel camera’s

Steeds meer smartphones hebben meerdere camera's aan boord, zo ook deze Samsung. De S10 heeft er 3 aan de achterkant, waar de S9 maar 1 camera aan de achterkant had. Met deze verschillende camera's is de beeldhoek aan te passen. Zo kun je extra veel op de foto zetten (uitzoomen) of juist verweg dichterbij halen (inzoomen).

De onderstaande voorbeelden zijn alledrie vanaf dezelfde afstand tot de kerk gemaakt, ieder met een van de drie verschillende lenzen. De foto's zijn gemaakt in automatische stand, dus de camera kan wel bepaalde instellingen hebben aangepast. Met de standaardlens krijg je de kerk nog net in beeld, terwijl je met de 'ulta wide'-lens ook het grasveld en de bomen eromheen op de foto ziet. Met de telelens krijg je niet heel de kerk in beeld, maar daarmee is het wel mogelijk om details van het dak goed te laten zien.

De foto's van de drie verschillende camera's zien er op het eerste gezicht goed uit. De camera werkt snel en de kleuren op foto's zijn levendig. In het lab zullen we de S10 verder testen onder verschillende omstandigheden zodat we hem met andere smartphonecamera’s kunnen vergelijken.

'Ultra wide'-lens Standaardlens Telelens De achterkant van de S10 met 3 lenzen

Alles erop en eraan

De nieuwe snufjes die Samsung in de S10 stopt, lijken geen tekort te doen aan functies die de Samsung Galaxy S9 had. Het toestel heeft een speaker die flink hard kan en op het eerste gehoor nog best goed klinkt voor een smartphonespeaker. Er zit een 3.5mm ingang in het toestel waardoor je geen adapter nodig hebt om oordopjes aan te sluiten. Het toestel krijgt een IP68-rating voor water- en stofbestendigheid.

Waar de S9 nog 64 gigabyte opslag had, is de S10 beschikbaar met een minimale opslagruimte van 128 GB, waardoor het nog onwaarschijnlijker is dat je telefoon opeens volzit. Samsung heeft de batterij in het toestel ook groter gemaakt, maar dat betekent niet automatisch dat de gebruiksduur ook langer is. Dit testen we momenteel in ons lab en vind je straks terug in de testresultaten.

Partners en voorwaarden

De software van Samsung vraagt helaas nog wel veel data van de gebruiker, dat zagen we ook al bij de Galaxy S9 en andere Samsung-smartphones. Voor allerlei camerafunctie's, apps of veiligheidsfuncties moet je voorwaarden accepteren of data delen met partners. Let daarom goed op wat je accepteert wanneer je doorklikt.

De verschillen met de S10+ en S10e

In de winkel zul je naast de standaard S10 ook varianten ervan vinden: de Samsung Galaxy S10+ en de Samsung Galaxy S10e. Dit zijn de belangrijkste verschillen in de specificaties:

Samsung Galaxy S10+ (€1000)

Net wat groter dan de S10 (6,4 inch)

Heeft een extra camera naast de selfie-camera om diepte te meten, daardoor is het 'cameragat' wat groter

Heeft een iets grotere batterij

Het duurste model heeft een maximale opslagcapaciteit tot wel 1 TB.

Samsung Galaxy S10e (€750)

De S10e is weer net wat kleiner (5,8 inch) dan de S10

Heeft niet de nieuwste vingerafdruktechniek, de vingerafdrukscanner zit aan de zijkant van het toestel

Heeft ‘slechts’ 2 camera’s op de achterkant

Max. 128GB opslagcapaciteit

Met 150 gram wel een lekker licht toestel, 25 gram lichter dan de S10+.

In enkele Europese landen brengt Samsung ook de S10 5G uit, het grootste en duurste model in deze serie. Dit 5G-model komt waarschijnlijk niet naar Nederland. Het lijkt er ook op dat deze telefoon niet zal werken met alle soorten 5G-netwerken.

