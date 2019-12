Eerste indruk|De Samsung Galaxy S9 is de nieuwste telg in een reeks bijzonder succesvolle smartphones. De S-reeks staat consequent in de hoogste regionen van onze smartphonetest. Dit jaar lijkt dat niet anders te worden, want de Samsung Galaxy S9 neemt succesvolle keuzes van andere fabrikanten over, verbetert gebreken van de S8 en innoveert met de camera.

Prachtige telefoon

De Samsung Galaxy S9 is weer een prachtige telefoon voorzien van de laatste technische hoogstandjes. Het toestel houdt vast aan het gemak van een vingerafdrukscanner, een scherm zonder inkepingen en de 3,5 mm-hoofdtelefoonaansluiting. Tegelijkertijd volgt het concurrenten als Sony, Apple en Google met de introductie van functies zoals ‘super slow motion’, ‘AR Emoji’s’ en ‘Bixby Vision’. De S9 brengt zelf ook nog innovatie: een cameralens waarbij je van diafragma kunt wisselen door de lensopening te vergroten of verkleinen.

Ons laboratorium heeft de Samsung Galaxy S9 en de Samsung Galaxy S9+ inmiddels volledig getest. Vergelijk andere smartphones met de Samsung Galaxy S9.

Vernieuwende camera

Verreweg het interessantste aan de Samsung Galaxy S9 is het dubbel diafragma van de camera. Hiermee kun je de lensopening groot of klein maken. Het diafragma wisselt daardoor van f/1.5 en f/2.4 en vice versa.

Foto’s maken als er weinig licht is

De grootste lensopening van f/1.5 laat veel licht binnen, waardoor je bij weinig licht in theorie toch goede foto’s maakt. Deze lensopening is relatief groot ten opzichte van andere smartphones en waarschijnlijk maakt Samsung hiermee een nieuwe stap in fotokwaliteit bij weinig licht. Tot nog toe hadden cameralenzen in smartphones een vast diafragmagetal, waardoor je ofwel bij fel licht ofwel bij weinig licht goede foto’s kon maken, maar nooit in allebei de situaties.

Na onze tests in een professionele laboratoriumopstelling blijkt dit technisch vernuft geen revolutionaire gevolgen te hebben voor de fotokwaliteit.

Camerasnufjes

Als je van de snufjes bent, zit je goed met de camera-app van de Samsung Galaxy S9. Die zit namelijk bomvol functies waarvoor je tot nu toe aparte apps nodig had.

AR Emoji

Zo komt Samsung in navolging van Apples Animoji met ‘AR Emoji’, wat ongeveer hetzelfde klinkt als je het snel uitspreekt. De selfiecamera volgt je gezichtsuitdrukking en beweging en vertaalt dat naar een karikatuur van jezelf of een ander cartoon, zoals een konijn. Deze kun je in gesprekken gebruiken van allerlei apps, waaronder WhatsApp.

Bixby Vision

Met Bixby Vision zal de camera van alles gaan herkennen zoals wijnetiketten, voor informatie over wijn, objecten, om vergelijkbare afbeeldingen te zoeken en tekst, om deze voor je te vertalen. Dat heeft wel wat weg van de Google Lens – een objectherkenningstoevoeging aan de Google Camera, Google Foto-app en Google Assistent.

Andere camerasnufjes

Verder kun je je lol op met een portretselfie-stand, filters en allerlei stickers en scenes zoals in Snapchat en Instagram. Of je gaat aan de slag met wat Samsung ‘super slow motion’ noemt: slowmo-filmpjes met 960 beelden per seconden waardoor je korte momenten secondenlang kunt laten duren. Dat gebruik je bijvoorbeeld bij het filmen van een skateboardwedstrijd of een lollige zondagmiddag met een waterpistool of confettikanon.

Geluid

Er is gelukkig ook aandacht besteed aan de luidsprekers. In navolging van concurrenten zoals HTC en de Apple iPhone X heeft de Samsung Galaxy S9 stereoluidsprekers. Dat is een grote stap vooruit vergeleken met de enkele luidspreker die jarenlang op mobieltjes zat.

Geoptimaliseerd door AKG

Het klinkt lekker dat ze door AKG zijn geoptimaliseerd, maar dat bedrijf is eigendom van Samsung en het zegt dus niet veel meer dan 'we hebben ons best gedaan om ze goed te laten klinken'.

Dolby Atmos gecertificeerd

De Dolby Atmos-certificering is vooral van belang bij films met speciaal Dolby Atmos-geluid, maar dat zul je in de praktijk niet zo vaak tegenkomen, want bijvoorbeeld Netflix ondersteunt Dolby Atmos niet op je mobiel.

Meegeleverde oordopjes

Net als bij de S8 zitten er kwalitatief goede in-ear-oordopjes van AKG in de doos. Dat voordeel wordt vergezeld door de welkome optie om je gehoor van hoge en lage frequenties te testen, waarna een persoonlijk geluidsprofiel ontstaat.

Ontgrendelen

Ook deze Galaxy S-smartphone heeft weer veel manieren om je te telefoon te vergrendelen. Natuurlijk heb je het wachtwoord, de pincode en het patroon, aangevuld met de vingerafdrukscanner aan de achterzijde. Die zit nu onder de camera en niet meer naast de camera, zoals bij de S8. Daardoor smeer je minder snel vettigheid aan de cameralens.

Toch blijft de achterkant een onhandige plek, al was het maar voor de vele keren dat de smartphone op tafel ligt. Daarom kun je de telefoon ook ontgrendelen met gezichtsherkenning of een irisscan of - nieuw dit jaar - een combinatie van beide op zichzelf matige sloten. De gezichtsherkenning is namelijk niet zo vernuftig als Apples Face ID op de iPhone X.

Software

De Samsung Galaxy S9 lijkt totaal niet op een smartphone met ‘gewoon’ Android. Zoals we van Samsung gewend zijn, is de smartphone uitgerust met een heel arsenaal aan Samsung-apps en -diensten. Zo is er:

een Samsung webbrowser

wachtwoordmanager Pass

Pass gezondheidsmanager Health

slimme assistent Bixby

slimme apparaten-app SmartThings

en zelfs een eigen Clouddienst voor opslag en voor synchronisatie van agenda, contacten, galerij en dergelijke.

De Google-apps en de Google Play Store staan óók op het apparaat, dus daar zou je wel voor kunnen kiezen.

Apps van derden

Verder zijn Facebook en de Microsoft-apps Word, Excel, PowerPoint, OneDrive en LinkedIn alvast geïnstalleerd en is er een ingebouwde anti-malware & VPN-dienst van McAfee.

Softwareversies

De Samsung Galaxy S9 heeft Android 8.0 en beveiligingsniveau 1 januari 2018. Dat zijn helaas niet de nieuwste versies. We blijven ons hardmaken voor beter updategedrag van fabrikanten met onze actie Updaten!.

Heel veel voorwaarden

De software van Samsung en de ingebouwde camera- en veiligheidsfuncties gaan gepaard met nogal wat voorwaarden en privacyverklaringen. Die kun je alleen lezen op je smartphone en niet archiveren, bijvoorbeeld als pdf of versturen naar je e-mail. Je moet ten minste akkoord gaan met:

Samsungs licentieovereenkomst eindgebruiker

het privacybeleid

de servicevoorwaarden voor Samsung Experience Service, Samsung Health en Smart Switch

Als je inlogt met een Samsung-account, krijg je ook nog eens 15 'speciale voorwaarden' daarbovenop.

Om de slimme camerafuncties van Bixby Vision te gebruiken, moet je met aanvullende voorwaarden instemmen waaronder de voorwaarden en het privacybeleid van:

Foursquare

Pinterest

Vivino

Google

Voor Bixby zelf, waaronder de functie Bixby Home, moet je akkoord gaan met algemene voorwaarden van de Samsung-service, een extra Bixby privacybeleid en ‘inhoudproviders’, waarbij bijvoorbeeld je locatie gedeeld wordt met Inrix.

Privacyverklaring kan duidelijker

Je smartphone bevat enorm veel persoonsgegevens en Samsung is daarom ook voor de Galaxy S9 wettelijk verplicht om in begrijpelijke taal uit te leggen welke gegevens het verzamelt en verwerkt, voor welk doel dat gebeurt en met wie jouw gegevens worden gedeeld. Met onze actie Baas over eigen data willen we bereiken dat bedrijven zorgvuldig omgaan met je gegevens. Samsungs privacyverklaring kan een stuk duidelijker, want het laat veel vragen onbeantwoord. Bijvoorbeeld:

er staat dat ze informatie verkrijgen van externe bronnen, maar niet welke dat zijn

het blijft vaag waarom Samsung gegevens verzamelt: natuurlijk om jou een goede gebruikservaring te geven, maar ook voor 'andere zaken'

je telefoongegevens worden gedeeld met ‘vertrouwde zakenpartners, inclusief aanbieders van draadloze netwerken’, maar welke partijen dit zijn staat niet omschreven

concrete bewaartermijnen van verzamelde informatie worden niet genoemd

