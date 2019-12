Conclusie

De Apple Watch series 2 is echt een slim horloge. Het doet goed wat het moet doen. Maar het blijft toch wel grotendeels een verlengstuk van je telefoon. Als sporthorloge heb je aan de Watch series 2 een goede buddy. Er zijn veel verschillende work-outs te doen en het werkt allemaal duidelijk. De nieuwe mogelijkheden van de series 2 (ten opzichte van de eerste Apple Watch) zijn fijn, maar ze zijn niet nieuw in smartwatch-land.

Wat kun je met de Apple Watch series 2?

Je kunt met de Watch 2 grotendeels hetzelfde als met de eerste Apple Watch, zoals bellen, berichtjes sturen, e-mailen, navigeren, de muziekspeler op je telefoon bedienen en je agenda bekijken. Ook kun je de apps die op je telefoon staan op je Watch raadplegen. De Watch series 2 is op dit gebied nog steeds een verlengstuk van je telefoon, die moet voor de internettoegang in de buurt zijn.

Apple focust met de series 2 vooral op de sportieve mogelijkheden van het horloge. Met een uitgebreid programma kun je je sportieve activiteiten bijhouden. En omdat het horloge waarschijnlijk heel de dag aan je pols zit, kun je ook je dagelijkse activiteiten meten. Bijvoorbeeld hoeveel stappen je hebt gedaan en hoeveel calorieën je daarmee hebt verbrand.

Om alle mogelijkheden van de watch goed te laten werken, komt de series 2 ook met een nieuw besturingssysteem: Watch OS 3. Samen met het nieuwe besturingssysteem en de dual-core processor die in het slimme horloge zit, gaat het openen van het menu en de apps sneller dan bij de eerste Apple Watch.

Zwemmen met je smartwatch

Dat de Watch waterresistent tot 50 meter is, is nieuw. Hierdoor kun je ook tijdens het zwemmen je watch omhouden en deze activiteiten meten. Een kleine test van onze zusterorganisatie in Amerika wees uit dat het met die waterbestendigheid wel goed zit.

Apple waarschuwt zelf 'dat de Watch geschikt is voor activiteiten in ondiep water, zoals zwemmen in zee of zwembad. En dus niet voor duiken, waterskiën en andere activiteiten waarbij sprake is van hoge watersnelheden of onderdompeling in diep water.' En let op met de bandjes: de leren bandjes en bandjes van roestvrij staal zijn niet waterbestendig!

Hardlopen zonder telefoon

Ook nieuw: Apple heeft in series 2 een gps ingebouwd die nauwkeurig de afstand en het tempo bijhoudt tijdens het rennen of fietsen buiten. Erg fijn voor de hardlopers en fietsers: zo kun je je telefoon thuislaten! Hoewel je met de eerste Apple Watch ook je telefoon thuis kon laten, was de afstand minder precies. Als je graag sport op muziek, dan kan dat: je kunt met de Watch ook naar muziek luisteren. Je hebt dan wel draadloze oordopjes nodig.

Verder dan fysieke conditie

Om aan je volledige gezondheid te denken gaat Apple met de Watch OS 3 verder dan je fysieke conditie, er wordt ook aan je mentale gezondheid gedacht. Er zit een ontspanningsoefening-app op, die je begeleidt bij het in- en uit ademen om even tot rust te komen. Het toont direct je hartslag om te laten zien dat je goed bezig bent.

Na 18 uur opladen?

Apple claimt dat de Watch 2 ongeveer 18 uur meegaat, afhankelijk van gebruik. Toen wij de Watch uitprobeerden, had de accu na 1 dag (overdag) en een nacht nog 30% over. Het zal er hoogstwaarschijnlijk toch op neerkomen dat je elke nacht je horloge op de oplader legt.

Apple Watch series 1

Tegelijkertijd met de introductie van de series 2, wordt de vorige Apple Watch versie vernieuwd. Deze krijgt de snellere processor van de series 2, de update naar het Watch OS 3 en zal verkocht worden onder de naam Apple Watch series 1. Deze is vanaf €339 te verkrijgen.

Om gebruik te kunnen maken van de Apple Watch series 2, moet je minimaal een iPhone5 hebben. Er komen verschillende uitvoeringen op de markt van de series 2, onder andere in samenwerking met Nike en Hermès. De Apple Watch series 2 is er vanaf €439.