Archief Soundbars

22 mei 2026
Tv-aansluitingen
Op de zij- en achterkant van een tv vind je een hoop aansluitingen. Voor welke apparaten gebruik je deze aansluitingen op je tv?
Op de zij- en achterkant van een tv vind je een hoop aansluitingen. Voor welke apparaten gebruik je deze aansluitingen op je tv?
De Samsung HW-Q990D soundbar ondervindt grote problemen na een fout in de update naar firmwareversie 1020. Door de fout is de soundbar na de update niet meer te gebruiken.
Met surround sound komt geluid van alle kanten. Maar dat kan op verschillende manieren.
Het geluid uit een televisie klinkt doorgaans niet geweldig, al zijn er uitzonderingen. Met een soundbar verbeter je de geluidskwaliteit van je tv.
Soundbars zijn luidsprekerbalken die het geluid van je tv flink kunnen verbeteren.
We testen soundbars op verschillende aspecten.