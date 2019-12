Vernieuwde test stofzuigers

Nieuws|De nieuwe stofzuigers met energielabel worden getest volgens een nieuw testprogramma. Binnenkort zijn de eerste resultaten van deze stofzuigers in de vergelijker te vinden.

Stofzuigers worden al een aantal jaar in grote getalen getest volgens eenzelfde testprogramma. De introductie van het energielabel en daardoor vernieuwde stofzuigers, was een goede aanleiding om de test onder de loep te nemen.

Relevant testen

We testen graag zo relevant mogelijk voor de consument. Aangezien consumentengedrag en producten door de jaren heen veranderen, passen we de test zo nodig aan. Een nadeel van het aanpassen van zo'n testprogramma is dat de producten die met het oude testprogramma zijn getest, niet meer één op één vergelijkbaar zijn met de nieuw geteste producten.

Binnenkort is hier te lezen hoe de nieuwe test eruit ziet en welke aspecten veranderd zijn ten opzichte van het testprogramma wat tot nu toe gebruikt was. De resultaten van de vers geteste stofzuigers zullen dan ook volgen in de stofzuigervergelijker.