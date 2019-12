Eerste indruk|De Kurio TAB 2 laat hier en daar wat steekjes vallen maar is over het algemeen een betere kindertablet dan zijn voorganger, de Telekids Tablet. Dankzij de uitgebreide maar gebruiksvriendelijke instellingen voor ouderlijk toezicht kun je de tablet met een veilig gevoel aan je kids overlaten. Met een prijskaartje van €120 heeft hij bovendien een vergelijkbare prijs/kwaliteitverhouding met reguliere Android-tablets.

Kurio TAB 2: review

Pluspunten Minpunten Meegeleverde rubberen beschermhoes.

Uitgebreide instelmogelijkheden voor de ouders.

Sommige voorgeïnstalleerde spellen zijn niet op gewone Android-tablets te krijgen. Niet altijd even snel: het opstarten van de tablet duurt een eeuwigheid en de bediening is af en toe aan de trage kant.

Weinig opslaggeheugen.

Onscherp display en matige verticale kijkhoeken van het scherm.

De behuizing voelt niet stevig aan.

Wat kun je verwachten van de Kurio TAB 2?

De specificaties van de Kurio TAB 2 zie je doorgaans alleen nog terug bij budget-tablets.

Zo is de kleurweergave op het scherm nog best in orde, maar ontbreekt het aan scherpte en zijn vooral de verticale kijkhoeken ronduit slecht.

op het scherm nog best in orde, maar ontbreekt het aan scherpte en zijn vooral de verticale kijkhoeken ronduit slecht. Daarnaast heeft hij weliswaar een quad core processor , maar zijn de prestaties niet om over naar huis te schrijven. De tablet start bijvoorbeeld traag op en de laadtijden van sommige apps zijn aan de lange kant.

, maar zijn de prestaties niet om over naar huis te schrijven. De tablet start bijvoorbeeld traag op en de laadtijden van sommige apps zijn aan de lange kant. Ook is het aanraakscherm wat ongevoelig en moet je soms 2 keer op het scherm tikken voordat je een respons krijgt.

en moet je soms 2 keer op het scherm tikken voordat je een respons krijgt. Houd er verder rekening mee dat je van zijn 8 GB aan opslag minder dan 3 GB overhoudt. Dat is wel heel erg weinig, ook al kun je al je foto's en video's op een externe sd-kaart kwijt.

minder dan 3 GB overhoudt. Dat is wel heel erg weinig, ook al kun je al je foto's en video's op een externe sd-kaart kwijt. Verwacht ook niet te veel van de 2 camera's en de monospeaker aan de achterkant. De accu van de TAB 2 hield het wel redelijk lang vol: na een uur of 5 spelen moet hij aan de lader.

Je kunt bij ons ook geteste tablets met elkaar vergelijken. Of je kunt meteen bekijken welke tablets het beste uit de test zijn gekomen.

Uiterlijk

De Kurio TAB 2 is behoorlijk dik en heeft een behuizing die meeveert als je erop drukt. Je krijgt er weliswaar een leuke rubberen hoes bij, maar die beschermt alleen de hoeken en niet het scherm. Tot slot kun je de tablet neerzetten met een steun die aan de achterkant zit: je klikt hem los en bevestigt hem aan de hoes. Jammer is wel dat de steun een los onderdeel is en daardoor gemakkelijk kwijt kan raken.

Toch voelt de TAB 2 beter aan dan zijn voorganger, de Telekids Tablet. De kinderspellen die erop staan zijn prima speelbaar en daar is hij uiteindelijk toch voor bedoeld. Daarnaast is hij met een prijskaartje van €120 goedkoper dan zijn voorganger. Er zijn tablets die voor minder dan €100 betere specificaties bieden, maar die draaien allemaal op een oudere versie van Android, terwijl de TAB 2 in ieder geval nog draait op Android 5.0. Kortom, ten opzichte van de concurrentie doet Kurio het met de TAB 2 nog best aardig.

Voor ouders

De 7-inch Kurio TAB 2 is gericht op ouders met kinderen van 4 tot ongeveer 9 jaar. Hij draait op Android (5.0) en beschikt over een beschermde speelomgeving voor kinderen. Deze omgeving kun je met de Kurio Genius app als ouder volledig naar je hand zetten. Zo kun je instellen hoe lang of wanneer je kind met de tablet mag spelen en als je als ouder bijvoorbeeld een app downloadt dan vraagt de tablet of je kind hem ook mag gebruiken. Kinderen kunnen namelijk niet zelf apps installeren. Verder kun je via internetfilters de toegang tot internet reguleren.

Dat hoef je gelukkig niet allemaal zelf te doen. De standaardinstellingen zijn voor veel ouders waarschijnlijk al voldoende. Zo passen de internetfilters zich bijvoorbeeld aan aan de leeftijd van je kind. Het enige dat je als ouder hoeft te doen is één of meerdere kinderprofielen aanmaken en voor jezelf een toegangscode instellen. Vervolgens kan je kind er mee aan de slag en kun je er als ouder verder op vertrouwen dat alles goed gaat.

Je kunt bij ons ook geteste tablets met elkaar vergelijken. Of je kunt meteen bekijken welke tablets het beste uit de test zijn gekomen.

Voor kinderen

De kindomgeving is volgeladen met spellen en andere apps voor kinderen van verschillende leeftijden. Net als bij de vorige tablet van Kurio kun je ook weer hele afleveringen van Telekids-programma's bekijken, die zo te zien dagelijks worden vernieuwd. Ook zit er de e-bookdienst 'Telekids Boeken' op de tablet, waarmee je voor €3 per maand elke maand 10 e-books voor kinderen kunt downloaden.

Het meest bijzonder zijn echter nog de 'Kurio Motion' games, die alleen op tablets van Kurio beschikbaar zijn en dus niet in de Google Play appwinkel staan. Deze spellen bedien je door te bewegen: je zet de tablet neer met de houder en gaat voor het scherm staan, waarna de webcam je bewegingen opvangt.

Enkele voorbeelden van deze Motion apps zijn honkbal, touwtjetrekken en mountainbiken. Een leuke toevoeging, al zit er soms wel wat vertraging in het vertalen van je beweging naar het bewegen van je poppetje in de app.

Let op: niet alle apps zijn in het Nederlands. Kennis van het Engels is dus wel zo handig, al vereisen veel spelletjes weinig tekst en uitleg.

Lees ook:

Wat is de Kurio TAB 2?

De Kurio TAB 2 is een speciale tablet voor kinderen en de opvolger van de bekende Telekids Tablet. Het is een 7-inch tablet, die is gericht op kinderen van 4 tot ongeveer 9 jaar. Hij draait op Android 5.0, maar daaromheen zit een eigen schil, met eigen apps, waarbinnen de gebruiker actief is.

Veilige speelomgeving

Wat hem onderscheidt van de meeste andere Android-tablets zijn de mogelijkheden voor ouders om een veilige speelomgeving voor hun kinderen op te zetten. Via internetfilters, tijdrestricties en de controle op het installeren van nieuwe apps, bepalen de ouders wat hun kind met de tablet kan doen. Daarnaast komt de tablet standaard met een flink aantal spelletjes, waarvan sommige exclusief zijn voor tablets van Kurio.

De tablet kost €120 en wordt geleverd met een rubberen beschermhoes in de kleuren blauw or roze.

Specificaties