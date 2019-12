Eerste indruk|De Kurio Tab Advance Telekids Tablet is een degelijke kindertablet, zowel voor de kids zelf als voor de ouders. Vooral het instelgemak van het Kurio Genius oudergedeelte is een grote plus. Veel concurrentie is er niet en met een prijs van €120 is hij wel aan de dure kant.

Update 19-12-2017: Deze eerste indruk is bijgewerkt met de reactie van Kurio.

Kindertablet wordt (bijna) volwassen

Veel kindertablets zijn er niet tegenwoordig, dus wie een kleurrijke tablet zoekt voor de kids komt al snel uit bij de Kurio Tab Advance. Heel erg is dat wat ons betreft niet: de derde tablet in de Kurio reeks Telekids-tablets is wederom een goede kindertablet. Hij neemt 1 belangrijk nadeel van zijn voorgangers weg: het gebrek aan opslaggeheugen. Wel is hij met €120 net zo duur als de Kurio Tab 2.

De Kurio Tab Advance is een bijzonder compacte tablet, die je als ouder met een gerust hart aan je kind kunt toevertrouwen. In de Kurio Genius app stel je namelijk eenvoudig in wat je kind wel en niet mag doen. De grootste 2 minpunten: het gebrek aan snelheid, waar de vorige Kurio Tab ook mee kampte, en de verouderde Android- en beveiligingsversie.

De Kurio Tab Advance is bij meerdere winkels te koop. Op het moment van schrijven is hij bij de Wehkamp in de aanbieding, voor €109. Bekijk ook het volledige prijsoverzicht van de Tab Advance.

Kleurrijke bescherming

Een kindertablet herken je aan de kleurrijke beschermhoes. Zo ook bij de Tab Advance: Kurio levert een flitsende blauwe of roze hoes mee met de tablet. Die heb je ook wel nodig, want erg stevig vinden we de tablet niet. De behuizing geeft flink mee als je er op drukt. Je zou bijna denken dat er niets onder het scherm zit. Wel is hij opvallend licht en compact en zijn de schermranden aan de zijkant behoorlijk dun.

De meegeleverde blauwe of roze rubberen hoes ziet er voor de kids natuurlijk leuk uit en moet de tablet beschermen bij een val. Of hij die belofte waarmaakt, kunnen we niet met zekerheid zeggen. Hij is best dik en stevig, maar we hebben geen valtest uitgevoerd. Een nadeel is dat hij rond het scherm vrij makkelijk loslaat, vooral bij de camera en de opening voor de aansluitingen.

Beeldscherm met blauwlichtfilter

Het display van de Tab Advance heeft een prettige 4:3-beeldverhouding. Dat maakt het beeld minder rechthoekig dan bij de meeste andere 7-inch tablets. Dat is bij internetten en spelletjes spelen best fijn. Alleen voor het kijken van video's is het breedbeeldscherm van bijvoorbeeld de Kurio Tab 2 prettiger. Verwacht verder niet te veel van de schermkwaliteit: door de relatief lage resolutie (1024 bij 768 pixels) is het beeld vrij onscherp. Ook zijn de kijkhoeken behoorlijk slecht.

Anders dan bij zijn voorganger heeft de Tab Advance een blauwlichtfilter, wat het gebruik van de tablet 's avonds in het donker aangenamer moet maken. Veel tablets beschikken inmiddels over deze functionaliteit. Bij Kurio moet je hem handmatig aan/uitzetten. Bij andere tablets werkt het automatisch.

Even langzaam als zijn voorganger

Kurio noemt de tablet zelf snel, maar dat kunnen we niet beamen. De Tab Advance heeft dezelfde processor als zijn voorganger en die is best traag. Zo heb je behoorlijk wat geduld nodig bij het laden van apps en hapert de tablet af en toe bij het spelen van grafisch intensieve spellen.

Ten opzichte van andere kindertablets die we eerder probeerden, valt het echter nog mee. Die waren nog trager. Simpele kinderspelletjes kan hij dan ook wel aan. De werksnelheid van de Tab Advance is nog het beste te vergelijken met die van een goedkope Android-tablet zoals de Lenovo Tab 3 A7 Essential (€75).

Genoeg opslag

De grootste verbetering aan de Kurio Tab Advance is wat ons betreft de verdubbeling van het opslaggeheugen, van 8 GB naar 16 GB. Het is nog steeds niet erg veel, maar geeft je al veel meer lucht bij het installeren van apps. Daarnaast kun je de opslag uitbreiden met een geheugenkaart van maximaal 32 GB. Je kunt daar geen apps op kwijt, maar wel bijvoorbeeld kinderfilms om af te spelen op vakantie.

60 voorgeïnstalleerde apps

Je hoeft van te voren niet zelf naar spellen te zoeken. Kurio levert 60 apps mee met de tablet, waaronder veel games. Zo zijn de Motion games van de Kurio Tab 2 weer terug. Deze spellen bedien je met beweging: de tablet vangt je bewegingen met de webcam op. Je moet hem daarvoor neerzetten dus het is wel jammer dat een tablethouder deze keer ontbreekt. Daarnaast staat ook de Telekids app er weer op, met allerlei filmpjes van het tv-programma. De meeste apps zijn wel in het Engels.

Kurio Genius - veilig & handig voor de ouders

Bij het eerste gebruik dien je als ouder in te stellen wat je kind wel en niet mag doen. Hiervoor gebruik je de Kurio Genius ouderlijk toezicht-app. Deze is sinds de vorige Kurio Tab weinig veranderd. Dat is wat ons betreft ook niet erg want deze ouderomgeving is erg gebruiksvriendelijk en uitgebreid.

Met het internetfilter stel je in dat je kind alleen door Kurio goedgekeurde websites mag bezoeken. Dat zijn er inmiddels heel wat want dit filter wordt actief bijgehouden. Ook handig: Kurio hanteert verschillende van deze whitelists, afhankelijk van de leeftijd van je kind. Daarnaast kun je als ouder tijdrestricties instellen en aangeven welke apps je kind wel en niet mag gebruiken, zoals de Google Play appwinkel.

Verouderde Android

De Kurio Tab 2 Advance draait op Android 6.0 en loopt daarmee behoorlijk achter, aangezien we inmiddels al op Android 8.1 zitten. Het niveau van de beveiligingspatch is van 5 februari 2017. Dat is iets recenter maar nog steeds niet up-to-date.

Dat betekent dat de tablet niet helemaal veilig is en internetcriminelen eventueel toegang kunnen krijgen tot je gegevens. Al is het mogelijk wel lastiger om door te dringen tot Kurio's eigen kindomgeving. Je wapent je hier het beste tegen door alleen apps te installeren vanuit bronnen die je vertrouwt. Daarnaast is het altijd aan te raden om je wifinetwerk goed te beveiligen.

Reactie Kurio (19-12-2017)

We hebben ons bezwaar over de verouderde Android-versie ook voorgelegd aan de Nederlandse importeur van de Kurio Tab. De importeur laat via de woordvoerder weten dat de nieuwste Android- en beveiligingsversie is geïnstalleerd op het moment dat de tablet werd gemaakt en dat het niet mogelijk is om de tablet te updaten zonder de hele Kurio-omgeving (ROM) te vernieuwen. Een update lijkt er dus niet in te zitten. De woordvoerder voegt eraan toe:

'Mocht de veiligheid toch echt in het gedrang komen, dan ondernemen Google en KD Group actie. Daarnaast worden alle Google apps regelmatig gecheckt op veiligheid en moet de eindgebruiker deze update accepteren. Kurio is een Google gecertificeerde kindertablet met alle testen van dien; alles wordt nauwkeurig in de gaten gehouden. Daarnaast is het Kurio Genius systeem heel regelmatig gecheckt op lekken en is daar tot nu toe nooit iemand doorheen gekomen. Kurio is daardoor met recht een veilige kindertablet te noemen.'

Lees ook: