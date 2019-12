Eerste indruk|Het aanbod van 10-inch tablets met minimaal een full hd-scherm is groot, maar slechts een enkeling is net zo scherp geprijsd als de Medion Lifetab S10345 (€220). Qua bouwkwaliteit en prestaties kan de Lifetab niet tippen aan een luxe tablet als de Samsung Galaxy Tab S, maar voor het kijken van een film is hij prima geschikt.

Medion Lifetab S10345: review

Conclusie

Naast laptops en desktops brengt het Duitse Medion regelmatig tablets op de markt. De insteek is altijd hetzelfde: veel voor weinig geld. Zo ook voor de Medion Lifetab S10345. Met een prijskaartje van €220 is de Lifetab een van de goedkoopste 10-inch tablets met een full hd-scherm. Op zijn forse bouw en tegenvallende behuizing na is er weinig aan te merken op de Lifetab.

Dat maakt hem een prima keuze in zijn prijsklasse die vooral geschikt is voor het kijken van films.

Pluspunten Minpunten Mooi full hd-scherm; Aan de zware kant; Meegeleverde houder; Behuizing voelt niet stevig aan; Ruime 32 GB aan opslaggeheugen. Veel onnodige voorgeïnstalleerde apps.

.

Uiterlijk

Op het oog heeft het hoekige ontwerp van de Medion Lifetab S10345 wel wat weg van de luxe Surface-tablets van Microsoft. Ook aan de aluminium achterkant zie je niet dat het hier om een veel goedkopere tablet gaat. Pas als je hem vasthoudt, merk je dat de Lifetab geen premium tablet is. De behuizing kraakt en geeft duidelijk mee als je er op drukt. Erg stevig voelt hij dus niet aan.

Net als de meeste tablets in de prijsklasse €200-€300 is de Medion Lifetab S10345 aan de forse kant: hij weegt 594 gram en heeft een dikte van 8,5 millimeter. Daarmee is hij ruim 150 gram zwaarder dan bijvoorbeeld de Sony Xperia Tablet Z2 en 1,5 milimeter dikker. Ook jammer zijn de dikke randen rondom het scherm. Die geven je weliswaar veel ruimte om de tablet vast te houden maar maken hem tegelijkertijd behoorlijk groot.

Scherm

Een van de grootste pluspunten van de Lifetab S10345 is zijn full hd-display. Naast een nette pixeldichtheid van ongeveer 224 pixels per inch, zijn de kijkhoeken prima en tonen kleuren erg mooi op het scherm. Dat betekent dat films en foto's goed tot hun recht komen op de Lifetab en dat teksten scherp en goed leesbaar zijn. Alleen de maximum helderheid kan beter: als er (zon)licht op schijnt, kun je het display niet goed meer aflezen.

Prestaties

Hoewel niet de snelste, is de Lifetab voor de meeste gebruikers snel genoeg. De Intel Atom quad-core-processor en de 2 GB aan werkgeheugen leveren namelijk behoorlijke prestaties. De bediening en het laden en draaien van apps gaan over het algemeen soepel. De meeste internetpagina's laden zonder haperingen, ook als er een heleboel tabbladen openstaan. Alleen het spelen van veeleisende spellen gaat de tablet minder goed af: houd dan rekening met trage laadtijden en veel haperen.

Opslaggeheugen

De Lifetab heeft als een van de weinige tablets in zijn prijsklasse een opslaggeheugen van 32 GB, waarvan je ongeveer 25 GB overhoudt voor je apps en bestanden. Dat is een stuk meer dan de 16 of zelfs 8 GB waar veel andere fabrikanten genoegen mee nemen. Het betekent dat je veel apps op de Lifetab kwijt kunt en je er veel foto's of films op kunt zetten. Bovendien kun je het opslaggeheugen met een geheugenkaart uitbreiden naar 128 GB.

Accuduur

Medion claimt dat de Lifetab 10 uur meegaat op een volle accu. Onder welke gebruiksomstandigheden Medion tot deze conclusie is gekomen weten we niet, maar 10 uur lijkt ons iets te optimistisch. Tijdens het reviewen hield de tablet het ongeveer 7 uur vol: nog steeds een redelijk resultaat. Wel duurde het erg lang om de tablet weer op te laden.

Android 4.4

De Lifetab draait op een behoorlijk schone versie van Android 4.4 KitKat. Behalve een paar kleine aanpassingen aan het startscherm heeft Medion weinig aangepast aan het uiterlijk van het besturingssysteem. Dat kunnen we wel waarderen. Helaas staan er wel een hoop voorgeïnstalleerde apps op de tablet, die lang niet allemaal evenveel meerwaarde bieden. Zo staat er een afstandsbedienings-app op die alleen werkt met televisies van Medion. Gelukkig kun je deze apps wel zelf verwijderen.

Camera's

Voor plaatjes schieten is de Lifetab niet erg geschikt. Zijn 5-megapixel camera levert geen scherpe beelden op en zijn 2-megapixel webcam is hooguit geschikt voor videobellen.

Geluid

Van zijn geluidskwaliteit moet een tablet het nooit hebben. Ook de Lifetab kan zich niet meten aan een goed stel luidsprekers, maar voor een tablet komt er desondanks behoorlijk geluid uit de 2 speakers aan de voorkant. Het geluid is helder en het maximum volume hoog. Net als bij elke andere tablet ontbreekt het de Lifetab echter wel aan lage tonen. Voor het afspelen van film of muziek is een goede hoofdtelefoon dan ook aan te raden. Medion levert oordopjes mee met de tablet, maar die zijn nauwelijks beter dan de tabletspeakers zelf.

Extra's

Naast de set oordopjes en de nodige kabels levert Medion een plastic houder mee waarin je de tablet kunt neerzetten. Een leuke toevoeging voor als je een film wilt kijken of je vakantiefoto's wilt laten zien. Daarnaast kun je via zijn hdmi-uitgang het beeld weergeven op een externe monitor, zoals je tv en kun je via zijn USB-host-aansluiting, USB-sticks of externe harde schijven op de tablet aansluiten.

Alternatieven

Voor €220 zijn er weinig goede tablets te vinden met een full hd-scherm of een hogere resolutie. De Kobo arc 10HD (€220) en de Gigaset QV1030 (€225) kosten ongeveer evenveel als de Lifetab, maar draaien beide op het inmiddels flink verouderde Android 4.2 en zijn bovendien niet meer goed verkrijgbaar.

Wie €50 meer neerlegt heeft al iets meer keuze. Zo leent de Asus Transformer Pad TF303K (€270) zich beter voor het spelen van intensieve spellen, terwijl de Lenovo Yoga Tablet 2 (€270) een iets betere accuduur heeft. Verder zijn de verschillen echter niet groot. Hetzelfde geldt voor de Acer Iconia Tab 10 A3-A20FHD (€270). Deze tablet heeft met 32 GB evenveel opslaggeheugen als de Medion maar is minder krachtig dan de concurrentie.

Waar kan ik de Lifetab S10345 kopen?

De Lifetab S10345 is op dit moment alleen verkrijgbaar bij de Medionshop en heeft een prijskaartje van €220.

Bekijk ook:

Wat is de Medion Lifetab S10345?

De Lifetab S10345 is een 10-inch Android-tablet van het Duitse merk Medion. De tablet draait op een relatief kale versie van Android 4.4 Kitkat, maar Medion levert wel veel voorgeïnstalleerde apps mee.

Opvallend aan de tablet is zijn full hd-scherm en zijn ruime opslaggeheugen van 32 GB.

De Lifetab S10345 is momenteel alleen verkrijgbaar bij de Medionshop en heeft een prijskaartje van €220.

Specificaties

Besturingssysteem: Android 4.4;

Beeldscherm: 10,1-inch (25,7 cm);

Pixeldichtheid: 224 pixels per inch (behoorlijk scherp);

Gewicht: 594 gram;

Afmetingen: 263 x 174 x 8,5 mm;

Processor: 1,83 GHz quad core;

Opslagcapaciteit: 32 GB (uitbreidbaar met een sd-kaart van maximaal 128 GB);

Netwerk: wifi;

Camera voorkant: 5 megapixel;

Camera achterkant: 2 megapixel;

Overige functionaliteit: micro-usb (geschikt voor USB-sticks), gps, bluetooth, infrarood poor, mini-hdmi, hoofdtelefoonaansluiting.

Er staan 80 tablets in onze vergelijker. Welke zou je kiezen?