Honor T1 tablet

Eerste indruk|De Honor T1 is precies wat je van een budget-tablet mag verwachten: het is geen uitblinker maar laat tegelijkertijd weinig steekjes vallen. Voor de prijs van €140 zijn er bovendien weinig vergelijkbare 8-inch tablets te vinden. De Honor is in Nederland alleen te koop bij Belsimpel.nl.

Honor T1: review

Honor is het budgetmerk van de bekende smartphonemaker Huawei. Na de Honor 6 smartphone brengt het merk nu ook een betaalbare 8-inch tablet op de markt, de Honor T1.

Conclusie

Het aanbod van goedkope tablets is groot, maar Huawei zet met de Honor T1 een prima concurrent neer. Voor de prijs van €140 zijn er weinig 8-inch tablets te vinden met vergelijkbare specificaties. Zijn schermkwaliteit is in orde en op accuduur doet hij het beter dan veel luxe tablets. Het is een goede keuze voor wie een wat kleiner budget heeft.

Pluspunten Minpunten Nette afwerking; Verouderde Android-versie (4.3); Aardige schermkwaliteit; Hapert af en toe bij het laden van apps; Prima accuduur. Matige camera's en geluidskwaliteit.

.

Uiterlijk: een beetje van Samsung

Net als bij de Honor 6 is het ontwerp van de T1 duidelijk geïnspireerd op andere tablets. Met vergelijkbare witte plastic randen op het scherm en de metalen randjes aan de zijkant heeft hij namelijk wel wat weg van een kleine Samsung-tablet. Daar is wat ons betreft niets mis mee, ook al is het erg niet origineel. Wel ontbreekt de fysieke Samsung-knop onder het scherm en zijn ook de randen rondom het scherm iets dikker.

En een beetje van Hema

De aluminium achterkant doet ons juist denken aan de Hema-tablets die we onlangs onder handen namen. Huawei heeft daarbij ook gekozen voor de plastic witte strips aan de boven- en onderkant. Dat valt bij ons minder in de smaak, maar dat is natuurlijk persoonlijk.

Verder is de Honor T1 niet bijzonder dun en met 360 gram ook niet erg licht, maar hij ligt desondanks prima in de hand. Al met al heeft de T1 een luxere uitstraling dan menig andere budget-tablet.

Scherm

Helaas komen er nog steeds goedkope tablets op de markt met een TN- in plaats van een IPS-paneel. Beide zijn schermtechnologieën maar IPS is doorgaans superieur. Vooral de kleurweergave en de kijkhoeken zijn op TN-panelen vaak belabberd. Gelukkig heeft de Honor T1 wel een IPS-scherm, waarop de kleuren goed tot hun recht komen.

Ook de kijkhoeken en de maximum helderheid zijn prima. De resolutie van 1280 bij 800 pixels is gangbaar voor kleine tablets in deze prijsklasse. Superscherp is het niet, maar in de praktijk kun je er prima tekst op lezen en films op kijken.

Prestaties

De Honor T1 wordt aangedreven door een middelmatige 1,2 GHz quad core processor en 1 GB werkgeheugen. De aanraakbediening is meestal soepel, maar af en toe merkten we een hapering bij het laden van een app en soms laadde een app helemaal niet. Je kunt er desondanks prima mee internetten en video's mee afspelen. Ook simpele spelletjes kan hij prima aan, maar het is zeker geen gaming tablet. Voor een spel als Real Racing 3 is hij echt te traag.

Voor het opslaan van je apps en bestanden heb je 12,13 GB van de 16 GB opslaggeheugen ter beschikking. Ook kun je de opslag uitbreiden met maximaal 32 GB via een sd-kaart.

Emotion UI 1.6

Een minpunt is dat de tablet op de verouderde Android-versie 4.3 draait en niet op 4.4 KitKat of 5.0 Lollipop. De achterliggende reden is waarschijnlijk dat Huawei er een eigen schil op heeft gezet, Emotion UI 1.6. Zo zijn de menu's en de notificaties anders dan bij Android zelf en zien ook de iconen er anders uit.

Op deze schil is weinig aan te merken, behalve dat Huawei de weergave van de achterliggende verzameling van je apps heeft weggelaten, waardoor al je apps dus op de startschermen staan. Dat is niet erg overzichtelijk en daarnaast extra vervelend omdat Huawei al een boel apps voor je heeft voorgeïnstalleerd. Huawei heeft overigens laten weten dat er geen update naar Android 4.4 gepland is.

Accu

Veel tabletmakers streven ernaar om hun tablets zo dun mogelijk te maken. Dat is natuurlijk mooi maar helaas gaat dat vaak ten koste van de accuduur. Huawei heeft daar juist niet voor gekozen: de Honor is niet erg slank maar heeft wel een behoorlijk grote accu onder de motorkap (4800 mAh). Die keuze kunnen we wel waarderen. We hebben de accuduur van de Honor T1 niet getest maar tijdens het reviewen viel wel op hoe lang de tablet het vol hield. Na een dag redelijk intensief gebruik, had de accu nog zo'n halve lading over.

Camera & geluid

De Honor T1 heeft 2 nauwelijks opvallende camera's. De 5 megapixel camera aan de achterkant levert minder scherpe foto's op dan de meeste smartphonecamera's en de 0,3 megapixel camera aan de voorkant is alleen geschikt voor videobellen.

Ook de geluidskwaliteit is niet om over naar huis te schrijven. De monospeaker zit weliswaar aan de voorkant, maar produceert een schril geluid. Een hoofdtelefoon is dus wel aan te raden.

Wifi-only

De Honor T1 is in Nederland alleen te koop als wifi-model, maar in het buitenland kun je ook een 4g-versie kopen. Opvallend is dat er desondanks op onze wifi-tablet een simkaarthouder zit. Je kunt hem alleen niet gebruiken omdat hij is afgedekt.

Waar kan ik de Honor T1 kopen?

De Honor T1 is op dit moment alleen verkrijgbaar bij Belsimpel en heeft een prijskaartje van €140. Het is bij Huawei nog niet bekend of de tablet in de toekomst ook bij andere winkels verkrijgbaar zal zijn.

Wat is de Honor T1?

De Honor T1 is een 8-inch budget tablet van Huawei die draait op Android 4.3 met daarbovenop de eigen schil van Huawei, Emotion UI 1.6. De iconen en de menu's zien er hierdoor anders uit dan bij een kale Android-installatie. Ook is er een aantal apps voorgeïnstalleerd.

Opvallend aan deze schil is dat Huawei het verzamelscherm met al je apps heeft weggelaten, waardoor alles wat je downloadt op je startschermen terecht komt.

De T1 is verkrijgbaar bij Belsimpel en heeft een prijskaartje van €140.

Specificaties

Besturingssysteem: Android 4.3;

Beeldscherm: 8 inch (20,3 cm);

Pixeldichtheid: 188 pixels per inch (gemiddeld voor een budget tablet);

Gewicht: 360 gram;

Afmetingen: 210,6 x 127,7 x 7,9 mm;

Processor: 1,2 GHz quad core;

Opslagcapaciteit: 16 GB (uitbreidbaar met een sd-kaart van maximaal 32 GB);

Netwerk: wifi;

Camera voorkant: 5 megapixel;

Camera achterkant: 0,3 megapixel;

Overige functionaliteit: micro-usb, gps, bluetooth, wifi direct, hoofdtelefoonaansluiting.

