Eerste indruk|Samsung komt met een nieuwe toptablet: de Galaxy Tab S2 9.7. Deze opvolger van de Tab S 10.5 is niet wezenlijk veranderd, maar dankzij een aantal kleine verbeteringen is hij net even wat fijner in het dagelijks gebruik. Al met al is de Tab S2 een van de beste tablets voor de Android-liefhebber.

Samsung Galaxy Tab S2 9.7: review

Conclusie

Het zijn geen grote vernieuwingen maar kleine stapjes die Samsung zet met de Galaxy Tab S2 9.7. De oneffenheden in de eerste generatie Tab S zijn er grotendeels uit en het resultaat is een luxe tablet waar weinig op is aan te merken. We zijn nog steeds geen fan van de zogenaamde 'TouchWiz-laag' over Android, maar kunnen ook niet ontkennen dat deze omgeving flink is verbeterd. De Tab S2 9.7 is wat ons betreft het beste Android-alternatief voor de iPad Air 2.

Pluspunten Minpunten Zeer dun en licht maar voelt toch stevig aan;

Mooi scherm en fijne beeldverhouding;

Snel in het gebruik. Speakers te makkelijk afgedekt bij het vasthouden;

Beeldverhouding niet geschikt voor films kijken.

Uiterlijk

Het kunstleer van de originele Tab S is op de S2 vervangen voor een matte kunststof behuizing die hem een strak uiterlijk geven. Daarnaast geven de aluminium randen rondom het scherm de tablet een luxe uitstraling. Ook is de Tab S2 behoorlijk dun en met een gewicht van 389 gram erg licht. Ter vergelijking, dat is 50 gram lichter dan de toch al behoorlijk slanke iPad Air 2. Hij ligt hierdoor comfortabel in de hand en je kunt hem zelfs prima met 1 hand vasthouden.

Geen breedbeeld meer

Een van de meest opvallende aanpassingen aan de Galaxy Tab S2 is de beeldverhouding. Samsung heeft namelijk gekozen voor dezelfde beeldverhouding als bij de iPads. In plaats van het breedbeeldscherm van de vorige Tab S heeft het scherm van de S2 een verhouding van 4:3. Breedbeeld is fijner voor het kijken van films maar voor vrijwel elke andere toepassing is 4:3 beter geschikt.

Wat is er nog meer veranderd?

De eerste Samsung Galaxy Tab S was al een snelle tablet, maar kampte soms met haperingen in de bediening. Zijn opvolger lijkt daar geen last van te hebben. Hij reageert snel en laat je soepel en zonder onderbrekingen navigeren door de menu's. Verder kan de Tab S2 alles wat je met een Android-tablet kunt doen, inclusief veeleisende spellen spelen.

tablet, maar kampte soms met haperingen in de bediening. Zijn opvolger lijkt daar geen last van te hebben. Hij reageert snel en laat je soepel en zonder onderbrekingen navigeren door de menu's. Verder kan de Tab S2 alles wat je met een Android-tablet kunt doen, inclusief veeleisende spellen spelen. Hoewel de Tab S2 een iets lagere resolutie heeft dan zijn voorganger, moet je wel heel dicht op het zogenaamde 'super amoled-scherm' zitten om het verschil in scherpte te kunnen zien. Dankzij de levendige kleurweergave, de hoge helderheid en het hoge contrast is het een van de mooiste tabletschermen die we zijn tegengekomen.

die we zijn tegengekomen. Een tablet met een beeldverhouding van 4:3 kun je fijner in portretmodus gebruiken dan een breedbeeldtablet. Dat heeft Samsung er waarschijnlijk toe bewogen om de 2 speakers in de onderste rand weg te werken, onder de home-knop. Bij de iPad Air zitten ze op ook op die plek. In de portretmodus werkt dit prima, maar in de landschapsmodus dek je de speakers al snel af met je hand waardoor je het geluid bijna niet meer hoort. In dat geval is een hoofdtelefoon dus aan te raden.

in de onderste rand weg te werken, onder de home-knop. Bij de iPad Air zitten ze op ook op die plek. In de portretmodus werkt dit prima, maar in de landschapsmodus dek je de speakers al snel af met je hand waardoor je het geluid bijna niet meer hoort. In dat geval is een hoofdtelefoon dus aan te raden. De Galaxy Tab S2 komt standaard met 32 GB opslaggeheugen voor je bestanden (waarvan 25 GB beschikbaar), terwijl zijn voorganger nog 16 GB had. Aangezien apps steeds groter worden was deze stap wel nodig. Een opslag van 16 GB is aan de krappe kant voor wie veel apps installeert. Daarnaast heeft de tablet een SD-kaartlezer met ondersteuning voor een aanvullende 128 GB en krijg je gratis 100 GB aan opslag van de clouddienst OneDrive van Microsoft. Daarmee kan je wel even vooruit.

Ontgrendelen met je vingerafdruk

De Tab S2 heeft net als zijn voorganger een vingerafdrukscanner in de home-knop. Het vastleggen van je vingerafdruk is simpel en je kunt meerdere profielen aanmaken. We vragen ons wel het nut af van zo'n scanner op een tablet die de meeste gebruikers toch vooral thuis houden. Het is wellicht handig als je de tablet wilt delen binnen het gezin. Ook ontgrendel je hem zo makkelijker dan met een pincode.

Accu

We hebben de accuduur van de Tab S2 nog niet getest, dat doen we zodra hij in ons lab ligt. Houd onze productvergelijker in de gaten voor het testresultaat. Tijdens het uitproberen hield hij het in ieder geval moeiteloos de hele dag uit. Wat ons nu al wel opviel is de snelheid waarmee de tablet oplaadt. In minder dan een uur laadde hij ongeveer 70% op.

Android 5 & TouchWiz

Inmiddels draaien bijna alle nieuwe Android-tablets op Android 5 of hoger. Zo ook de Samsung Galaxy Tab S2. De tablet draait op Android 5.0.2 en krijgt volgens Samsung een update naar 5.1.1. Android is net als bij andere tablets van Samsung aangevuld met de TouchWiz-omgeving, die het besturingssysteem een heel ander uiterlijk geeft. We zien doorgaans liever een schone versie van Android maar de TouchWiz-laag wordt steeds beter. Zo lijkt het op de Tab S2 wat soepeler te draaien dan op zijn voorganger en staan er een stuk minder voorgeïnstalleerde apps op de tablet. De apps die er wel op staan, zijn bovendien net wat handiger, zoals de Office-apps van Microsoft en Smart Manager, waarmee je onder andere het werk- en opslaggeheugen kunt opschonen als dat nodig is. Verder kun je meerdere apps tegelijk op het scherm weergeven en bijvoorbeeld ook eenvoudig meerdere profielen aanmaken voor wie de tablet deelt met anderen.

Het nadeel van dit soort drastische aanpassingen aan Android is dat ze vaak wel oorzaak zijn van vertragingen bij het uitkomen van updates, als ze al uitkomen.

Alternatieven

iPad Air 2: Voor fans van het iOS besturingssysteem is de iPad Air 2 natuurlijk een prima alternatief voor de Samsung. Deze tablet doet het op vrijwel elk onderdeel minstens net zo goed als de Tab S2. De basisversie is met €460 een paar tientjes goedkoper maar heeft minder opslag (16 GB) en is niet uitbreidbaar, wat we toch een groot minpunt vinden.

Sony Xperia Z4 Tablet: De Z4 Tablet komt standaard ook met 32 GB aan opslaggeheugen, maar is met een richtprijs van meer dan €600 op dit moment een stuk duurder dan de concurrentie. Is dat geen bezwaar? Dan is deze lichtgewicht tablet van Sony met zijn breedbeeldscherm vooral interessant voor wie er films en series op wilt kijken.

Microsoft Surface 3: Met Windows 10 als besturingssysteem is de Surface 3 een prima tablet, zowel voor licht als voor intensief gebruik. Hij is met €550 aan de prijzige kant, maar heeft met 64 GB een stuk meer opslag dan de andere tablets. Bovendien kun je er volwaardige Windows-programma's op draaien.

Google Nexus 9 (HTC): De enige premium Android-tablet die draait op een volledig schone versie van het besturingssysteem. Dat betekent dat je de tablet volledig naar eigen wens kunt inrichten. Ook is het natuurlijk fijn dat je altijd als eerste over updates beschikt, helemaal nu er toch een aantal serieuze veiligheidsproblemen in Android zijn blootgesteld. De Nexus 9 met 32 GB aan opslag is met €400 daarnaast een stuk goedkoper dan de concurrentie.

Lees ook:

Wat is de Samsung Galaxy Tab S2 9.7?

De Galaxy Tab S2 9.7 is een premium Android-tablet van Samsung. De tablet draait op Android 5.0.2 maar krijgt volgens Samsung een update naar versie 5.1.1. Kenmerkend aan de tablet is de zogenaamde 'TouchWiz-omgeving' van Samsung als aanvulling op Android. Deze eigen softwarelaag van Samsung is vooral te herkennen aan het aangepaste uiterlijk en de mogelijkheid om meerdere apps tegelijk op het scherm weer te geven. Er staan daarnaast een aantal voorgeïnstalleerde apps op, waaronder de Microsoft Office apps, Smart Manager en een app van Samsung zelf om de tablet af en toe op te schonen.

Verder zit er - net als bij veel Samsung smartphones - een vingerafdrukscanner op de S2 om de tablet te ontgrendelen.

De Galaxy Tab S2 is verkrijgbaar in de kleuren wit en zwart en kost €500.

Specificaties

Besturingssysteem: Android 5.0.2;

Beeldscherm: 9,7 inch (22,9 cm);

Pixeldichtheid: 264 pixels per inch (behoorlijk scherp);

Gewicht: 389 gram;

Afmetingen: 237 x 169 x 5,6 mm;

Processor: 1,9 GHz octa core;

Opslagcapaciteit: 32 GB (uitbreidbaar met een micro-sd-kaart van maximaal 128 GB);

Netwerk: 802.11 ac wifi;

Camera voorkant: 2,1 megapixel;

Camera achterkant: 8 megapixel;

Overige functionaliteit: vingerafdrukscanner, MHL, bluetooth v4.1, GPS sensor.

Lees onze review van de Samsung Galaxy Tab S2 9.7.