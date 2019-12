Eerste indruk|Sinds deze maand ligt de Galaxy Tab S 10.5 in de winkels. De nieuwe tablet is nagenoeg gelijk aan de eerder uitgebrachtte Galaxy TabPRO maar heeft in plaats van een 10.1-inch lcd-scherm een 10.5 inch Super Amoled-scherm. Er is ook een 8.4 inch-variant. De nieuwe tablet moet de directe concurrent van de iPad Air vormen.

Samsung Galaxy Tab S 10.5: Review

Pluspunten Minpunten Prachtig scherm Soms haperingen Slanke behuizing Vegen over de vingerafdrukscanner is niet erg gebruiksvriendelijk Twee apps op 1 scherm mogelijk Magazine UX interface en sommige apps zijn niet verwijderbaar Samsung Galaxy telefoon bedienen vanaf de Tab S



Conclusie

Samsung heeft iets wat andere tabletfabrikanten niet hebben: een tablet met een amoled-scherm. Het scherm is een genot om naar te kijken. Tel dat op bij een slanke behuizing en high-end specificaties en je hebt een erg mooie tablet. Het scherm kan in combinatie met de energiezuinige processor bovendien zorgen voor een lange batterijduur. Dat moet nog blijken uit de test maar de eerste ervaringen zijn positief.

De processor is krachtig maar lijkt soms moeite te hebben met de grafische eisen van het scherm. De Tab S draait net als de Galaxy TabPRO op een zwaar aangepaste versie van Android 4.4.2 KitKat. Met deze eigen softwarelaag van Samsung kun je onder andere meerdere apps tegelijk weergeven. Ook de instellingen- en navigatiemenu's zijn anders dan op andere Android-tablets. Niet iedereen zal deze laag en de extra apps die erin zijn verwerkt, kunnen waarderen.

Ontwerp

De Galaxy Tab S 10.5 is een bijzonder slanke en elegante tablet voor zijn grootte. Hij is dun (6,6 mm), licht (465 gram) en de schermranden zijn klein. Iets lichter en dunner dus dan de iPad Air (469 gram en 7,5 mm). De Xperia Z2 Tablet spant nog steeds de kroon als het gaat om de lichtste en dunste tablet. Die heeft een dikte van slechts 6,4 mm en een gewicht van 426 gram.

Stevig, zo voelt de tablet met zijn metalen frame in de behuizing aan. De afwerking is verder ook van hoge kwaliteit. Aan de achterkant van de Tab S vinden we hetzelfde zachte lederachtige materiaal als op de Galaxy S5-smartphone. Het materiaal voelt prettig aan en biedt voldoende grip.

In combinatie met de afgeronde hoeken is de Galaxy Tab S dan ook prettig om vast te houden. Maar dan wel in landschapsmodus. In portretmodus houdt de Tab S 10.5 een tikje ongemakkelijk vast, net als iedere andere tablet waarbij de knoppen op dezelfde manier zijn geplaatst.

Scherm

Het scherm van de Tab S is in één woord prachtig. Een belangrijk voordeel van de Galaxy Tab S ten opzichte van andere tablets, is dat hij een groot contrast tussen zwarte en lichte vlakken kan laten zien. Hierdoor zijn er veel meer details zichtbaar dan bij andere tablets. Daarnaast spatten de kleuren van het scherm af bij foto's en video's.

De voordelen van dit scherm zijn te danken aan de gebruikte amoled-technologie. Het grote contrast kan worden bereikt doordat pixels alleen hoeven op te lichten wanneer ze een andere kleur moeten tonen dan zwart. Zwart is hierdoor echt diep zwart op het scherm. Een andere eigenschap van een amoled-scherm is dat er meer kleuren kunnen worden getoond en heel fel. Dat is wel anders bij het lcd-scherm van de Galaxy Tab 4. Daar zijn de kleuren veel fletser.

Leggen we de Tab S naast de lcd-schermen van de iPad Air en de TabPRO, dan is het verschil in kleuren minder groot. Zeker als we de kleurinstelling 'Basis' kiezen. De kleuren van de iPad Air en de TabPRO zijn over het algemeen meer natuurgetrouwer. Maar de Tab S wint het als je kijkt naar de donkere delen van het scherm. Die kunnen echt zwart zijn, ook als de helderheid op 'maximaal' staat.

De helderheid, de kijkhoeken en de scherpte van dit scherm zijn ook dik in orde. Je hebt dus een topscherm voor allerlei soorten toepassingen.

Energiezuinig

Bij het gebruik tot nu toe lijkt de Galaxy Tab S redelijk zuinig om te gaan met de accu. Dat komt mede door het amoled-scherm. Dat is in theorie zuiniger dan een lcd-scherm omdat pixels die niet 'aanstaan' in een beeld, geen energie vragen. Bij een hoge helderheid vraagt een amoled-scherm wel weer meer energie.

Anderzijds wordt de batterij van de Tab S gespaard door de energiezuinige processor. Dit is een zogenaamde octacore-processor: een chip met twee aparte processoren waarvan de sterkste alleen ingeschakeld wordt bij de zware taken. De iets minder krachtige processor, die minder energie vraagt, wordt gebruikt voor alle basistaken.

Of de Tab S werkelijk lang meegaat, moet blijken uit onze vergelijkende test.

Prestaties

In de praktijk is de Galaxy Tab S zeer snel. Bladeren door de verschillende schermen gaat zeer soepel, en ook multitasken is geen probleem. Toch namen wij af en toe kleine haperingen waar. Waar dat precies door komt is onduidelijk, maar het zou iets te kunnen maken hebben met Samsung's eigen intensieve softwarelaag. Die wil de boel nog wel eens vertragen. Ook moeten er heel veel pixels worden aangestuurd in dit hogeresolutiescherm, wat een zware taak is voor de processor.

TouchWiz en Magazine UX

De Galaxy Tab S draait op Android 4.4.2, de laatste versie van Google's besturingssysteem. Daar overheen ligt Samsung's eigen softwarelaag TouchWiz UI. Met de platte iconen en een mooi palet kleurtjes ziet de laag er fraai uit. In alle jaren zijn er allerlei functionaliteiten bijgekomen, maar toch is het gelukt om het instellingenmenu redelijk duidelijk in te richten.

De software levert ook een paar unieke mogelijkheden die Android standaard niet biedt. Zo kun je twee apps naast elkaar openen en kun je je Galaxy smartphone bedienen vanaf je tablet.

Samsung introduceerde voor de Galaxy NotePRO en de TabPRO ook een nieuwe software-interface: Magazine UX (linker foto hierboven). De nieuwe software heeft iets weg van de live-tegels uit Windows 8 en toont in vierkanten bondige informatie. Het is een mooie overzichtelijke manier om snel informatie te zien. Wil je het weghalen, dan heb je echter pech: de optie is namelijk niet uit te schakelen.

Een hoop cadeaus

Samsung probeert je te verleiden met een hoop cadeaus. Schaf je de tablet aan, dan krijg je onder meer:

2 jaar lang 50 GB opslagruimte bij Dropbox;

3 maanden lang gratis een premium-abonnement bij muziekstreamingdienst Deezer;

2 jaar lang een proefabonnement bij Remote PC om je computer op afstand te kunnen beheren;

Speciale edities van magazine Vogue cadeau;

Een Kindle-boek per maand cadeau.

Sommige cadeaus zijn zeker handig zoals de gratis 'Hancom Office'-apps. Met deze apps heb je een volledig kantoorpakket in handen om documenten mee te openen en te bewerken. Het pakket is een zeer bruikbaar alternatief voor Microsoft Office dat we terugvinden op Windows-tablets.

Hancom is tegenwoordig niet meer in de Google Play store te vinden en is dus een 'extra' van Samsung. Hoewel Hancom een eigen formaat gebruikt voor documenten, kun je je schrijfsels ook opslaan als Microsoft Word-document of pdf-bestand.

Wil je dit allemaal niet? Dan kun je sommige apps simpelweg links laten liggen en niet downloaden. Een probleem is wel dat de apps die Samsung al voor je heeft geïnstalleerd - zoals Dropbox - meestal niet kunt verwijderen, maar alleen kunt 'uitschakelen'. Je ziet dan niks meer van de app, maar helemaal weg is hij niet.

Camera

De Tab S heeft een 8-megapixel camera aan de achterkant en een 2,1-megapixel camera aan de voorkant. Foto's zijn logischerwijs niet zo scherp als foto's gemaakt met de 16-megapixel camera van de Galaxy S5-smartphone, maar prima bruikbaar voor bijvoorbeeld social media.

In tegenstelling tot veel andere tablets heeft de Tab S ook een led-flits. Je beschikt verder over eindeloze instellingsmogelijkheden. Doordat de Tab S zo slank is voelt het ook minder raar aan om een foto te schieten met een tablet.

Vingerafdrukscanner

De Tab S is de eerste tablet met een vingerafdrukscanner, waarmee je bijvoorbeeld het apparaat kunt ontgrendelen. Net als in de Galaxy S5 is deze verwerkt in de homeknop. Dat werkt best goed al is er soms een extra poging nodig. Je kunt de scanner niet alleen voor ontgrendelen gebruiken, maar ook voor bijvoorbeeld voor het doen van betalingen via PayPal en voor het verifiëren van je Samsung-account. In het instellingenmenu kun je 3 vingerafdrukken registreren.

Het ontgrendelen door met je vinger over de knop te vegen werkt alleen niet altijd even gemakkelijk. Bijvoorbeeld als de tablet plat op tafel ligt. Ligt de knop in zo'n geval van je af, dan zal je de tablet op moeten pakken of naar je toe moeten richten om hem goed te kunnen ontgrendelen. De oplossing die Apple in de iPhone 5s heeft ingebouwd werkt wat dat betreft beter. Daarbij hoef je je vinger alleen maar op de knop te leggen. Die techniek komt waarschijnlijk ook in de opvolger van de iPad Air.

Concurrentie binnen de eigen familie

Samsung biedt naast de Tab S nog 3 andere tablets aan met een formaat van 10 inch:

De Galaxy Tab 4 is veel goedkoper en draait ook op de laatste versie van Android, maar is minder slank, minder sterk en het scherm valt in het niet bij het scherm van de Tab S. Wil je graag ondersteuning voor penbediening, dan is de Galaxy Note 2014 Edition een even sterk maar minder slank alternatief. Ook kun je dan niet genieten van de prachtige amoled-kleuren.

De tablet die het dichtst in de buurt komt van de Tab S, is de Galaxy TabPRO. De TabPRO is op papier nagenoeg gelijk aan de Tab S maar beschikt niet over het amoled-scherm. Ook is de TabPRO wat dikker en een heel klein beetje zwaarder. Maar de prijs is wel €150 lager. Het amoled-scherm van de Tab S is erg mooi, maar het lcd-scherm van de TabPRO doet er bijna niet voor onder. Het heeft bovendien een resolutie van 2500 bij 1600 pixels en dus een prima scherpte.

Wat is de Samsung Galaxy Tab S 10.5?

De Galaxy Tab S 10.5 is een Android-tablet van Samsung. Hij heeft een scherm van 10.5 inch met een resolutie van 2560 bij 1600 pixels. Daarnaast draait de tablet op de laatste versie van Android, 4.4.2 KitKat.

(Klik op de afbeeldingen voor een grotere versie).

Specificaties

Besturingssysteem Android 4.4.2 KitKat Beeldscherm 10.5 inch Resolutie 2560 x 1600 pixels Pixeldichtheid 288 pixels per inch (scherp) Gewicht 465 gram Afmetingen 24,73 x 17,73 x 0,66 cm Processor 1,9 GHz quadcore + 1,3 GHz quadcore Opslagcapaciteit 16/32 GB + microSD tot maximaal 128 GB Werkgeheugen 3 GB Netwerk Wifi, bluetooth, infrarood poort Camera voorkant 2,1 megapixels Camera achterkant 8 megapixels met autofocus en led-flits Overige functionaliteit gps/GLONASS, usb 2.0, accelerometer, geo-magnetic, gyro-sensor, licht-sensor, hall-sensor



Prijzen

Galaxy Tab S 10.5 inch met 16 GB - Wifi €499 Galaxy Tab S 10,5 inch met 16GB - Wifi + 4G €599 Galaxy Tab S 8,4 inch met 16GB - Wifi €399

Lees onze review van de Samsung Galaxy Tab S 10.5.

Bekijk de overige specificaties op de website van Samsung.

