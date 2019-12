Tweederde van alle Android-tablets zijn sterk verouderd

Nieuws|Tweederde van alle Android-tablets draaien op een verouderde versie. Zelfs het 5 jaar oude Android 4.4 komen we nog tegen. Veel van deze tablets liggen nog gewoon in de winkel.

Nieuwe tablet, oude software

Veel Android-tablets draaien al bij aankoop op een verouderde versie van Android. Sommige krijgen later alsnog een update maar de meeste helaas niet. Tweederde van alle geteste Android-tablets vanaf 2015 draait nog op Android 5.1 uit 2014 of op een oudere versie. Zelfs Android 4.4 treffen we nog met enige regelmaat aan, zoals bij de Huawei T1 / Ziggo-tablet. Veel van deze verouderde tablets zijn helaas nog gewoon te koop.

Voor de aankoop van een nieuwe Android-tablet raden we minimaal versie 6.0 aan. Versie 7.0 of 7.1 is natuurlijk nog beter, maar daarvan zijn er nog maar weinig tablets van op de markt.

Overzicht van alle Android-tablets

Om in kaart te brengen welke tablets het goed en welke juist slecht doen, houden we in een overzicht alle updates voor de door ons geteste Android-tablets bij. Onder het overzicht zie je ook enkele opvallende verschillen tussen tabletmerken.

Zie jij een tablet waarvan we een update niet hebben meegenomen of krijgt jouw tablet nu pas een update? Dan willen we dat graag weten zodat we de lijst up-to-date kunnen houden. Meld het ons ook als je tablet er helemaal niet tussen staat. Geef je reactie in de community of reageer onder dit bericht.

Bekijk het update-overzicht van Android-tablets of bekijk de testresultaten van alle tablets die op Android draaien.