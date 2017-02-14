Tweederde van alle Android-tablets zijn sterk verouderd

Nieuwe tablet, oude software

Veel Android-tablets draaien al bij aankoop op een verouderde versie van Android. Sommige krijgen later alsnog een update maar de meeste helaas niet. Tweederde van alle geteste Android-tablets vanaf 2015 draait nog op Android 5.1 uit 2014 of op een oudere versie. Zelfs Android 4.4 treffen we nog met enige regelmaat aan, zoals bij de Huawei T1 / Ziggo-tablet. Veel van deze verouderde tablets zijn helaas nog gewoon te koop.

Voor de aankoop van een nieuwe Android-tablet raden we minimaal versie 6.0 aan. Versie 7.0 of 7.1 is natuurlijk nog beter, maar daarvan zijn er nog maar weinig tablets van op de markt.

Overzicht van alle Android-tablets

Om in kaart te brengen welke tablets het goed en welke juist slecht doen, houden we in een overzicht alle updates voor de door ons geteste Android-tablets bij. Onder het overzicht zie je ook enkele opvallende verschillen tussen tabletmerken.

Bekijk het update-overzicht van Android-tablets of bekijk de testresultaten van alle tablets die op Android draaien.