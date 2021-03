Elektrische deelscooter huren

Wil je snel van de ene naar de andere plek? Dan kun je in plaats het openbaar vervoer kiezen voor een elektrische deelscooter. In verschillende Nederlandse steden kun je hier gebruik van maken. Wat kost het en waar moet je op letten? Wij zetten het voor je op een rij.

In verschillende Nederlandse steden vind je elektrische deelscooters. Er zijn in Nederland 3 aanbieders van elektrische deelscooters actief. Dit zijn Check, Felyx en GO Sharing. In steden zoals Rotterdam en Den Haag kun je er haast niet omheen.

Hoe werkt het?

Wil je gebruik maken van een elektrische deelscooter? Dan heb je de app van de aanbieder nodig. Maak eerst een account aan en vul de gevraagde gegevens in. Om het proces te voltooien maak je een foto van je rijbewijs en een selfie. Zodra je aanvraag is goedgekeurd kun je een e-scooter huren.

Wat kost het?

Het downloaden van de apps en het registreren is gratis. Je betaalt alleen voor het gebruik van de elektrische deelscooter. Je kunt rekening houden met de volgende kosten.

Hoe ben je verzekerd?

Bij alle aanbieders ben je standaard WA-verzekerd. Dit staat voor wettelijke aansprakelijkheid. Met een WA verzekering heb je dekking voor schade aan anderen of bezittingen van anderen. De maximale vergoeding per gebeurtenis is:

€1.220.000 voor zaakschade

€6.070.000 voor personenschade

Let op! Met een WA-verzekering heb je geen dekking voor schade aan de e-scooter zelf. Rijd je de e-scooter total loss? Dan is de schade in principe voor eigen rekening. Vindt het ongeval buiten je schuld plaats? Dan wordt de schade op de aansprakelijke derde verhaald.

Geen prettig idee om voor een flinke schade te kunnen opdraaien. Check stelt ons hier wel in gerust: "Als het ongeval niet de schuld is van de klant, sturen we hem/haar nooit een rekening voor schade aan de scooter. Alleen in het geval van grove nalatigheid of moedwillig vandalisme verhalen we schade aan de scooter op de klant."