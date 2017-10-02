Consumentenbond maakt zwarte lijst van gevaarlijke traphekjes

Noëlle van der Weel Expert Woning & HuishoudenBijgewerkt op:5 oktober 2018
Dit zijn de traphekjes die Afrader zijn geworden in onze test Traphekjes en nu op onze zwarte lijst staan. Het traphekje dat het meest recent is getest staat bovenaan:
Al deze traphekjes zakten jammerlijk voor meedere onderdelen van onze Veiligheidstests, die we uitvoerden volgens het protocol van de Europese veiligheidsnorm EN 1930:2011.
In de video kun je zien hoe wij traphekjes testen.
Geen enkele van deze traphekjes is nog te koop: ze werden na het bekendmaken van onze test allemaal stilletjes uit de winkel gehaald. Omdat ze niet meer te koop waren, zijn ze nooit officiëel teruggeroepen. Dat betekent dat deze traphekjes nog steeds in gebruik zijn bij consumenten thuis zonder dat de eigenaar zich bewust is van de risico's.
Ga dus goed na of je traphekje niet op de zwarte lijst staat en check in onze vergelijker of het een veiligheidsprobleem heeft.
Is je hekje niet door ons getest? Zo kun je zelf in de winkel de veiligheid controleren.
In de zwarte lijst staat wat er allemaal mis is met deze traphekjes. Eén traphekje staat maar liefst 4 keer op de lijst, maar onder verschillende namen - Mila, Laura, Emma en Monza - en van 3 verschillende merken. Dit traphekje kwam in de test van 2015 onder de namen Emma en Monza al als regelrechte Afrader uit de bus, maar verscheen desondanks in 2016 en 2017 opnieuw in de winkel onder de namen Laura respectievelijk Mila.
Het is erg verontrustend dat een traphekje dat bewezen gevaarlijk is toch steeds weer in de winkel ligt onder een andere naam.
Gelukkig zijn er meer dan voldoende traphekjes die wél prima uit onze test gekomen zijn.