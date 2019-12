Consumentenbond maakt zwarte lijst van gevaarlijke traphekjes

Nieuws|In nog geen 3 jaar tijd vond de Consumentenbond in zijn test traphekjes al 7 exemplaren waar zoveel mis mee was, dat ze nooit verkocht hadden mogen worden. Toch vermeldden al deze traphekjes op hun verpakking dat ze zijn geslaagd voor de Europese veiligheidstests. Alle hekjes verdwenen stilletjes uit de winkel, maar er werd niets teruggeroepen. Daarom houden wij voortaan een zwarte lijst bij van de hekjes die als levensgevaarlijk uit onze test komen.

Zwarte lijst

Dit zijn de traphekjes die Afrader zijn geworden in onze test Traphekjes en nu op onze zwarte lijst staan. Het traphekje dat het meest recent is getest staat bovenaan:

Al deze traphekjes zakten jammerlijk voor meedere onderdelen van onze Veiligheidstests, die we uitvoerden volgens het protocol van de Europese veiligheidsnorm EN 1930:2011.

In de video kun je zien hoe wij traphekjes testen.

Nooit teruggeroepen

Geen enkele van deze traphekjes is nog te koop: ze werden na het bekendmaken van onze test allemaal stilletjes uit de winkel gehaald. Omdat ze niet meer te koop waren, zijn ze nooit officiëel teruggeroepen. Dat betekent dat deze traphekjes nog steeds in gebruik zijn bij consumenten thuis zonder dat de eigenaar zich bewust is van de risico's.

Ga dus goed na of je traphekje niet op de zwarte lijst staat en check in onze vergelijker of het een veiligheidsprobleem heeft.

Is je hekje niet door ons getest? Zo kun je zelf in de winkel de veiligheid controleren.

4 keer in de fout

In de zwarte lijst staat wat er allemaal mis is met deze traphekjes. Eén traphekje staat maar liefst 4 keer op de lijst, maar onder verschillende namen - Mila, Laura, Emma en Monza - en van 3 verschillende merken. Dit traphekje kwam in de test van 2015 onder de namen Emma en Monza al als regelrechte Afrader uit de bus, maar verscheen desondanks in 2016 en 2017 opnieuw in de winkel onder de namen Laura respectievelijk Mila.

Het is erg verontrustend dat een traphekje dat bewezen gevaarlijk is toch steeds weer in de winkel ligt onder een andere naam.

Zo herken je dit gevaarlijke traphekje in de winkel.

Ook voldoende veilige traphekjes

Gelukkig zijn er meer dan voldoende traphekjes die wél prima uit onze test gekomen zijn.

Bekijk de traphekjes die het kopen waard zijn.