Beeld vergroten

Alleen bij Samsung tv’s kun je een deel van het beeld vergroten om het zo beter te kunnen zien. Ook is het contrast van het menu erg goed, waardoor het goed leesbaar is.

Voorlezen

De optie om dit menu en de programmagids voor te lezen kiest een logische volgorde en laat geen informatie weg.

Het volume en de snelheid van de stem die alles voorleest, kun je aanpassen aan je eigen wensen. Fijn is dat je deze optie start via spraakbediening via de microfoon in de afstandsbediening.

Afstandsbediening: geen voelbare markering

Enige minpuntje: de knoppen op die afstandsbediening missen voelbare markeringen. Daarmee is de juiste knop makkelijker te vinden.

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