Eset Internet Security (2021)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Eset Internet Security scoorde in de afgelopen jaren altijd bovengemiddeld als het aankomt op bescherming tegen digitale gevaren. Het is een no-nonsense product waarbij het gebruiksgemak erg goed voor elkaar is. Andere Eset opties: 1) NOD32 Antivirus: mist een eigen firewall, ouderlijk toezicht (parental controls) en antispam. Het gebruikt de Windows-firewall. Voor testscore-indicaties van NOD32 Antivirus kunnen die van Internet Security als leidraad worden gebruikt. Ook is het er alleen voor Windows, terwijl Internet Security voor verschillende apparaten geschikt is. Zie consumentenbond.nl/androidvirusscanner voor de prestaties onder Android. 2) Eset Smart Security Premium: voegt aan Internet Security een wachtwoordmanager en data-versleutelingsfunctie toe. De laagste prijzen voor Eset vonden we op amazon.de