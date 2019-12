Eerste indruk|In een wastoren staat je wasmachine of wasdroger ongeveer een halve meter hoger. Zo hoef je niet meer te bukken als je je hem vult of leegt. En volgens de fabrikant staan je apparaten netjes weggewerkt. Maar is het ook prettig?

Conclusie

Met een wasmachine in de wastoren hoef je inderdaad minder te bukken en zijn de snoeren netjes uit het zicht. Als je de wasmand op een krukje zet of op het uittrekplateau (optioneel verkrijgbaar), dan kun je de wasmachine gemakkelijk in- en uitladen. In de lade onder de wasmachine kun je spullen zoals wasmiddelen kwijt.

De wastoren oogt stevig en heeft een TÜV certificaat voor de veiligheid. Om het meubel stevig te plaatsen heeft het stelvoeten en krijg je 4 muurankers. Plaats hem op een stabiele ondergrond, goed bevestigd aan een stevige muur en zorg ervoor dat wasmachine en meubel waterpas staan.

Het meubel is wel prijzig. Heb je behalve een wasmachine ook een wasdroger? Dan heb je een tweede meubel nodig. Als je alleen op zoek bent naar een wasmachineverhoger dan zijn er bij verschillende bouwmarkten en websites goedkopere varianten verkrijgbaar.

Afmetingen en varianten

De wastoren is verkrijgbaar in verschillende varianten:

het basismodel met een lade onder de wasmachine waar je bijvoorbeeld je wasmiddelen in kwijt kunt.

prijs: €289

afmeting: 146 cm (h) * 65,5 cm (d) * 67 cm (b)

met een lade onder de wasmachine waar je bijvoorbeeld je wasmiddelen in kwijt kunt. prijs: €289 afmeting: 146 cm (h) * 65,5 cm (d) * 67 cm (b) basismodel met uittrekplateau

prijs: €349

waar je je wasmand op kunt zetten prijs: €349 een lage opzetkast

prijs: €129 extra

hoogte: 61 cm

boven de wasmachine prijs: €129 extra hoogte: 61 cm een hoge opzetkast

prijs: €159 extra

hoogte: 87 cm

De nismaten voor de wasmachine zijn 86,5 cm (h) * 65,5 cm (d) * 62 cm (b).

De toren is geschikt voor wasmachines van maximaal 85 cm (h) * 65 cm (d) * 60 cm (b).

Een aantal gemeenten geven subsidie op de wastoren, in het kader van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Neem contact op met je gemeente om te checken of je in aanmerking komt voor deze subsidie.

Bouwpakket

Het meubel wordt als bouwpakket aangeleverd en zet je volgens de gebruiksaanwijzing met 2 personen in 1,5 uur in elkaar. De 2 technisch aangelegde mannen die de kast in elkaar zetten hadden er een half uur langer voor nodig. In de gebruiksaanwijzing staat stap voor stap hoe de onderdelen bevestigd moeten worden. Het is wel even puzzelen.

Handig?

In de wastoren staat de wasmachine zo’n 55 cm hoger. Dat maakt het vullen en legen van de wasmachine een stuk makkelijker, als je wasmand ook hoog staat. Bijvoorbeeld op een krukje of op het extra verkrijgbare uittrekplateau.

Constructie

De wastoren ziet er stevig uit en heeft een TÜV certificaat. De wasmachine staat op een metalen plaat die ervoor zorgt dat het water naar voren of achteren kan weglopen en niet in de kast terechtkomt. Een opstaande rand op de metalen plaat zorgt ervoor dat de wasmachine de kast niet kan verlaten.

Het uitschuifplateau oogt niet zo stevig. De fabrikant geeft aan dat het plateau 25 kg aankan. Wij raden aan het niet te zwaar te belasten.

De lades van de wastoren zijn zogenaamde soft close lades, die ervoor zorgen dat de lades zacht sluiten. Dit werkt goed bij de onderste lade, maar het uittrekplateau sluit niet zo zacht.

Installatie

Een aantal tips voor de installatie:

Zorg dat de ondergrond stabiel is, het meubel goed verankerd is aan een stevige muur en dat het meubel en de wasmachine waterpas staan. Bij het centrifugeren gaan de wasmachine en het meubel flink trillen. Om je wastoren stabiel neer te zetten heeft het stelvoeten en krijg je 4 muurankers.

In het meubel staat de wasmachine zo’n 55 cm hoger. De fabrikant adviseert voor de afvoer meestal een hoogte van 60 tot 100 cm. Tel daar zo’n 55 cm bij op. Je vindt deze in de gebruiksaanwijzing van de wasmachine.

Het meubel kun je ook in vochtige ruimtes plaatsen, zoals de badkamer.

Plaats eerst de wasmachine in de wastoren en bevestig daarna de rand aan de voorkant van de metalen bodemplaat. Dit wordt getoond op de video op wastoren.nl, maar staat niet duidelijk in de gebruiksaanwijzing.

De wastoren is verkrijgbaar bij onder meer ep.nl of wastoren.nl.

