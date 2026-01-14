Wat kosten zonnepanelen?

Zonnepanelen worden steeds goedkoper. Terwijl de relatieve opbrengst hoger wordt. Je totale kostprijs hangt af van het aantal panelen, het vermogen en de situatie op je dak. Kosten per eenheid helpen je om te vergelijken, elk met een andere invalshoek.

Kosten per wattpiek

Installateurs rekenen vaak een totaalprijs, inclusief de omvormer(s), installatie en aansluiting. Je kunt offertes goed vergelijken door deze totaalprijs te delen door het totale aantal wattpiek (Wp) van je installatie. Zo bereken je de kosten per Wp.

De meest voorkomende situaties

Naast de keuze voor het paneel en de omvormer, bepaalt de ligging op je dak hoeveel je betaalt. We zetten de vier meest voorkomende situaties op een rij.

Als richtlijn kun je uitgaan van de volgende kosten per Wp. Op basis van een 435 Wp paneel in standaard formaat (1,72 x 1,13 m).

Schakeling Daktype Kosten per Wp Parallel geschakeld 1) Schuin dak € 0,94 Serieel geschakeld 2) Schuin dak € 0,98 Parallel geschakeld Plat dak € 1,10 Serieel geschakeld Plat dak € 1,14

Bron: RVO kostenkentallen, november 2024

1) Alle zonnepanelen hebben een eigen (micro)omvormer op het dak en zijn parallel geschakeld. Ze werken zo onafhankelijk van elkaar in een stroomkring. Vroeger was dat duurder, nu niet meer.

2) Alle zonnepanelen worden in serie aangesloten en vormen samen één stroomkring. Ze maken gebruik van een gezamenlijke omvormer in huis.

Kosten per m2

Zonnepanelen nemen ruimte in op je dak. Kosten per m2 zijn interessant als je weinig dakruimte hebt. Reken dan met het oppervlak van je panelen en de totale prijs.

Als richtlijn kun je uitgaan van de volgende kosten per m2. Op basis van een 435 Wp paneel in standaard formaat (1,72 x 1,13 m).

Schakeling Daktype Kosten per m2 Parallel geschakeld Schuin dak € 211 Serieel geschakeld Schuin dak € 221 Parallel geschakeld Plat dak € 247 Serieel geschakeld Plat dak € 257

Bron: RVO kostenkentallen, november 2024

Kosten voor 6, 8 of 10 zonnepanelen

De gemiddelde kosten per aantal zonnepanelen van 435 Wp vind je hier.

Schakeling Daktype 10 p 8 p 6 p Parallel geschakeld Schuin dak € 4100 € 3280 € 2460 Serieel geschakeld Schuin dak € 4300 € 3440 € 2580 Parallel geschakeld Plat dak € 4800 € 3840 € 2880 Serieel geschakeld Plat dak € 5000 € 4000 € 3000

Bron: RVO kostenkentallen, november 2024

Opbrengst zonnepanelen

Hoeveel stroom je zonnepanelen opwekken, hangt af van het vermogen, de ligging van je dak en hoeveel zon er is. Je opbrengst druk je uit in kilowattuur (kWh).

In Nederland wekt 1 Wp vermogen jaarlijks gemiddeld ongeveer 0,85 kWh op. Dit is een richtwaarde. Deze waarde varieert afhankelijk van de ligging van het dak, schaduw en en de hoeveelheid zonlicht gedurende het jaar.

Opbrengst zonnepanelen berekenen

Je kunt een snelle schatting maken met deze som:

Jaaropbrengst in kWh (kilowattuur) = totaal vermogen in Wp (wattpiek) x 0,85.

Rekenvoorbeeld

Voor 10 zonnepanelen van 435 Wp: 10 x 435 Wp x 0,85 = 3.700 kWh per jaar

Bij dit paneel is dan een gemiddelde schatting van de jaarlijkse opbrengst:

Aantal panelen Opbrengst per jaar 6 panelen 2200 kWh 8 panelen 3000 kWh 10 panelen 3700 kWh

Let op: dit is een schatting. Schaduw, richting en hellingshoek maken verschil. En het is niet gelijk verdeeld over de maanden. In de zomer is de opbrengst het hoogst.

Hoeveel opbrengst heb je nodig?

Wil je weten hoeveel opbrengst je nodig hebt voor jouw situatie? Lees meer over hoe je de opbrengst bepaalt.

