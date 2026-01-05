Zonnepanelen hebben veel voordelen. Je energierekening gaat omlaag, je wekt stroom op die je zelf kunt gebruiken en je helpt het klimaat een handje. Maar er zijn ook nadelen. Zo is de aanschaf duur, niet elk dak is geschikt en wet- en regelgeving verandert regelmatig. Hier lees je wat de belangrijkste voor- en nadelen zijn. Zo kun je beter bepalen of zonnepanelen iets zijn voor jou.

Voordelen zonnepanelen

Je energierekening daalt

Zonnepanelen wekken stroom op die je zelf kunt gebruiken. Dan hoef je minder stroom af te nemen van je energieleverancier. Dat zie je terug op je energierekening. Zeker als je veel stroom gebruikt, kan het voordeel oplopen.

Je kunt nog salderen

Als je meer stroom opwekt dan je verbruikt, lever je het overschot terug aan het stroomnet. Hiervoor krijg je een vergoeding. Dat heet salderen. De stroom die je teruglevert mag je wegstrepen tegen wat je over het jaar afneemt. Salderen kan nog het hele jaar in 2026.

Echt groene stroom

Met zonnepanelen gebruik je gemiddeld 30% van de stroom die je zelf opwekt. Je gebruikt dus minder fossiele energie en en je CO2-uitstoot daalt. De overige 70% van je groene stroom lever je terug aan het net voor anderen.

Je woning wordt meer waard

Een woning met zonnepanelen heeft een beter energielabel. Veel kopers vinden een energiezuinig huis aantrekkelijk. Want de energiekosten zijn lager.

Langdurig rendement

Zonnepanelen gaan gemiddeld 25 jaar mee. In die tijd verdien je ze meestal binnen 15 tot 20 jaar terug. Daarna leveren ze nog jarenlang gratis stroom.

Minder afhankelijk van energieleveranciers

Met zonnepanelen wek je zelf stroom op. Daardoor ben je minder afhankelijk van schommelingen op de energiemarkt.

Stroom bij een stroomstoring

Bij een stroomstoring schakelen zonnepanelen automatisch uit. Je kunt dan toch stroom blijven gebruiken via een zogenoemd ‘eilandbedrijf’. Hiervoor heb je wel een speciale omvormer en bij voorkeur een thuisbatterij met noodstroomfunctie nodig.

Je helpt de energietransitie

Met zonnepanelen draag je bij aan de overstap naar schone energie van de zon. Fossiele brandstoffen raken op en vervuilen het milieu. Zonne-energie is gratis en raakt nooit op. Zo help je het klimaat én verlaag je je energierekening.

Nadelen zonnepanelen

Hoge aanschafkosten

Zonnepanelen zijn een flinke investering. Je betaalt vaak duizenden euro's in één keer. Hier kun je wel een gunstige lening voor krijgen, soms zelfs zonder rente.

Niet elk dak is geschikt

Niet elk dak is geschikt voor zonnepanelen. Bijvoorbeeld als het dak te klein is, een ongunstige ligging heeft of als er sprake is van monumentale bescherming. Ook kan het lastig zijn in appartementen of bij huurwoningen.

Onderhoud en monitoring

Zonnepanelen hebben weinig onderhoud nodig, maar houd de opbrengst wel in de gaten. Die kan dalen door bijvoorbeeld vuil of een defect. Soms is een schoonmaakbeurt nodig of moet je een omvormer vervangen.

Wet- en regelgeving kan veranderen

Wet- en regelgeving verandert regelmatig. Soms pakt dat gunstig uit, soms niet. Zo zou de salderingsregeling geleidelijk worden afgebouwd, maar besloot de politiek dit ineens te versnellen. Dat zorgt voor onzekerheid. Lastig als je op het punt staat duizenden euro’s te investeren.

Terugleverkosten

Terugleverkosten werden dit jaar toegestaan. Volgens de energiebedrijven is het een eerlijke verdeling van de kosten. Maar ook zonder zonnepanelen profiteer je van de energie-transitie. Energiebedrijven verdienen wel minder aan klanten met zonnepanelen. Dat maakt ze niet populair.

Consumentenbond in actie

We ondernemen regelmatig actie om te zorgen dat zonnepanelen ook na 1 januari 2027 aantrekkelijk blijven voor huishoudens.

Netcongestie

Op zonnige dagen wekken veel huishoudens tegelijk stroom op. Het elektriciteitsnet kan die pieken niet overal goed aan. Daardoor schakelen omvormers soms tijdelijk (deels) uit, met lagere opbrengst als gevolg.