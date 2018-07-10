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Mondhygiënist mag vanaf 2020 zelfstandig gaatjes vullen

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Mondhygiënisten krijgen meer zelfstandige taken. Dat heeft het kabinet afgelopen vrijdag besloten. Vanaf 1 januari 2020 mogen geregistreerde mondhygiënisten zelf verdoven, röntgenfoto’s maken en beginnende gaatjes vullen. Het gaat om een 5-jarig experiment.
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Annet van den Berg   Expert zorgverzekeringenGepubliceerd op:10 juli 2018

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Eind januari 2018 pleitte minister Bruins voor meer zelfstandigheid voor mondhygiënisten. De ministerraad ging afgelopen vrijdag akkoord met zijn besluit. 

Meer ruimte bij tandarts

Mondhygiënisten zijn opgeleid om gaatjes te mogen vullen, maar mogen dit nu alleen in opdracht van een tandarts. 'Het is logisch om mensen in te zetten waarvoor ze zijn opgeleid. Want we hebben iedereen nodig binnen de mondzorg, van mondhygiënist tot tandarts. Tandartsen krijgen dan ook meer ruimte voor de meer complexe mondzorg', aldus minister Bruins.

Geslaagde proef

Volgens minister Bruins slaagt de proef als deze leidt tot betere inzet van mondhygiënisten en tandartsen. Zonder in te leveren op de kwaliteit. Na de proef kijkt de minister of de mondhygiënisten de taken zelfstandig mogen blijven uitvoeren.

Wat vindt de Consumentenbond?

De Consumentenbond staat positief tegenover het besluit en is van mening dat het de zorg toegankelijker maakt. Wij denken ook dat de proef kan bijdragen aan de oplossing voor het capaciteitsprobleem in de mondzorg.

De kwaliteit van de zorg blijft belangrijk. Het meten van de kwaliteit van de mondzorg loopt achter in vergelijking met andere branches in de zorg. Daar zijn nog stappen in te zetten. De Consumentenbond is daarom benieuwd hoe de minister de kwaliteit gaat controleren.

Bron: Rijksoverheid

 

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